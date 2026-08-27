Alım fiyatı dip yaptı! Üreticiler, meyve suyu fabrikalarına tepkili

Şeftali ve nektarin üreticisi bu yılki fiyatlardan memnun değil. Meyve suyu fabrikalarının üreticiden aldıkları ürünün fiyatının sadece 5 TL olmasına tepki gösteren üreticiler, "Marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadı başlarken, bu yıl üretici fiyatlardan memnun değil. Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleştirilirken, Osmaneli'nde nektarin üretimi de 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton düzeyinde bulunuyor.

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"MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞMÜYOR"

Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl nektarin fiyatının 60-70 lira olduğunu, bu yıl fiyatların çok düştüğünü anlatarak, "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Bu yıl bir de üzerine meyve suyu firmaları kalan ürünleri 5 TL'ye alınması, ama marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Bence gecen sene şeftali ve nektari üretimini azdı, yanık vurdu. Ama fiyatlar buna rağmen 60 ile 70 TL arasında satıldı. Ama bu sene 10-20 lira bandında satılıyor" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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