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Dünya

İsrail stratejik tokat yedi! Tel Aviv, Ankara ile anlaşmaya çalışıyor

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İsrail stratejik tokat yedi! Tel Aviv, Ankara ile anlaşmaya çalışıyor

YPG’nin entegrasyon kararını “Türkiye, Suriye’de büyük bir zafer kazandı” başlığıyla servis eden İsrail merkezli Maariv gazetesi “Tel Aviv, Türkiye ile tansiyonu düşürmek için Suriye yönetimiyle bir anlaşmaya varmak istiyor” diye yazdı

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Terör örgütü YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail’de geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, YPG’nin entegrasyon kararını “Türkiye, Suriye’de büyük bir zafer kazandı” başlığıyla servis etti. Haberde, bu hamlenin İsrail’e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı. İsrail’deki savunma teşkilatı ve akademik çevrelerin, Tel Aviv hükûmetinin stratejik işlevsizliğinin İsrail’i bölgedeki paydaşların diktelerine uymaya ittiğine inandığı ifade edildi. Türkiye’nin ise şu anda İsrail savunma teşkilatı tarafından “düşman devlet” olarak değil, “çatışma hâlindeki bir devlet” olarak tanımlandığı bildirildi. Haberde, İsrail’in Türkiye ile tansiyonu düşürmek için Suriye yönetimiyle bir anlaşmaya varmak istediği söylendi. ABD merkezli Al Monitor’a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, “Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu unutmamalıyız. Türkiye ile savaş ihtimali sıfır” ifadesini kullandı. Kaynak, İsrail’in taktiklere odaklanmak yerine bölgesel istikrar açısından stratejik düşünmesi gerektiğini belirtti. İsrailli başka bir savunma yetkilisi ise Suriye konusunda İsrailli yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirdi. MOSSAD Başkanı Roman Gofman’ın, Suriye ile geçici bir anlaşma konusunda görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, bu görüşmelerin İsrail’in daha önce Suriye-Türkiye ittifakını engellemeye odaklanan saldırgan tutumunun tersine çevrilmesi anlamına geldiği yorumunu yaptı. Gofman, pazar günü Ürdün’de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti.

İsrail stratejik tokat yedi! Tel Aviv, Ankara ile anlaşmaya çalışıyor
Başlık Resmiİsrail stratejik tokat yedi! Tel Aviv, Ankara ile anlaşmaya çalışıyor

GERİLİMİ AZALTMA ÇABALARI

İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, Ankara ve Şam ile gerilimi azaltmak için çalışıyor. İsrail, 18 Ağustos’ta Suriye’nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının ardından saldırgan politikasının ters teptiğini gördü. İsrailli bir kaynak, bu çabanın, Tel Aviv ile Suriye arasında bir anlaşma için bastıran ABD Başkanı Donald Trump’ı yatıştırma ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeniden seçilme çabasına Trump’ın desteğini kazanma arzusunu yansıttığını belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığından başka bir kaynak, Tel Aviv’in stratejik düşünmesi gerektiğini savunarak, “Netanyahu’nun Suriye ile barış yapması Trump’ın desteğini kazanma şansını artırabilir” yorumunda bulundu.

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“DÜŞMAN GÖRMEYELİM”

Yedioth Ahronot’un haberinde, Mind Israel Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Udi Abental’in, Türkiye’nin İsrail’in düşmanı olmadığı görüşüne yer verildi. Abental, İsrail’de yürütülen Türkiye karşıtı kampanyanın, 27 Ekim seçimleri öncesinde hükûmetin aşırı sağcı seçmenlere hitap etme amacından kaynaklandığını belirterek, “Türkiye’nin bölgesel nüfuzu ve çıkarlarının bazen İsrail’inkilerle çatışması söz konusu olsa da Türkiye’yi düşman olarak görmenin siyasi bir hata olduğunu” savundu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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