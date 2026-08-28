Kayıtlar başladı, üniversitelilerin barınacak yer telaşı sardı. Bazı ev sahiplerinin riskli ve yıkım sürecine girecek binaları durumdan habersiz öğrencilere kiralamaya çalıştığı öğrenildi. Emlakçılar “Binanın durumunu araştırın” tavsiyesinde bulundu.

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte İstanbul’da kiralık ev arayışına giren öğrenciler, hem yüzde 80’e varan fiyat artışlarıyla hem de kentsel dönüşüm tuzağıyla karşı karşıya kaldı.

İstanbul’da üniversitelilerin en çok tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde kiralık daire bulmak zorlaşırken, fiyatlar âdeta el yakıyor.

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Geçen yıl Beşiktaş’ta 25 bin lira bandında olan 2+1 eski bir dairenin aylık kirası bu sene 45 bin liraya fırladı. Merkezî konumları ve talebin fazla olması nedeniyle eski binalarda bile 45 bin liradan kapı açan kiralar, evin konumu, durumu ve eşyasına göre 80 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina! Kiracıya dönüşüm tuzağı

Piyasada artan fiyatların yanı sıra kiracıları bekleyen asıl büyük tehlike ise fırsatçıların kurduğu “kentsel dönüşüm” oyunu oldu. Bu yıl sonu itibarıyla kentsel dönüşüm desteklerinin süresinin dolacak olmasını değerlendirmek isteyen bazı ev sahipleri, riskli ve yıkım sürecine girecek binaları durumdan habersiz öğrencilere kiralıyor.

Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina! Kiracıya dönüşüm tuzağı

Binaların yıkım ve tahliye sürecine kadar geçecek olan sürede “Üç-beş ay boş kalmasın, gelir getirsin” mantığıyla hareket eden mülk sahipleri, öğrencileri kış ortasında evsiz kalma riskiyle baş başa bırakıyor. Emlakçılar, ev kiralamadan önce binanın kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığının, yıkım veya tahliye sürecinin bulunup bulunmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini vurguluyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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