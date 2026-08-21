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Ekonomi

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Fahiş kiraya iade yolu açıldı

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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Fahiş kiraya iade yolu açıldı

Yargıtay, tehdit ve baskı altında fazla kira ödeyen kiracılar için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kiracının ödediği fazla bedelin iadesi talebini reddeden yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozan Yargıtay, davanın adına değil, uyuşmazlığın gerçek içeriğine ve kiracının baskı altında ödeme yapıp yapmadığına bakılması gerektiğine hükmetti.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı, tahliye ve elektrik kesme tehditleri nedeniyle fazla kira ödemek zorunda kaldığını belirterek ödediği fazla bedelin iadesi için mahkemenin yolunu tuttu.

Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi davayı icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle reddederken, kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı.

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YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında, Adalet Bakanlığı'nın başvurusu kabul edildi ve yerel mahkemenin kararı kanun yararına bozuldu. Kararda, davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok, davacının öne sürdüğü vakıalar ve talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Kiracının baskı altında fazla kira ödediğini ortaya koyması halinde, bu ödemenin hukuki dayanağının ve kiracıya iade edilip edilmeyeceğinin esas yönünden araştırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Sabah'ta yer alan habere göre avukat Erdal Kılbaşoğlu, Yargıtay'ın yaklaşımının önemli bir hukuki mesaj içerdiğini söyledi. Kılbaşoğlu, kararın temel noktasının davanın şekli adlandırılmasından ziyade uyuşmazlığın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması olduğunu ifade ederek, "Etikete değil, içeriğe bakılması lazım. Davanın adı değil özü önemli" değerlendirmesini yaptı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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