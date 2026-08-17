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Ekonomi

Hükûmet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı: 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak

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Hükûmet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı: 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak
Fotoğraf Başlığı Hükûmet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı: 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak

Hükûmet dar gelirli ailelerin nitelikli konuta erişimini destekleyerek gelecek 25 yılda sosyal konut finansman modeli ile her yıl 100 bin, toplamda ise 2,5 milyon vatandaşı ev sahibi yapacak. ‘Yarısı Bizden’ projesi 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Türkiye genelinde 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek...

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Hükûmet önümüzdeki çeyrek asırda da sosyal konut projelerini sürdürerek, dar gelirli ailelerin güvenli ve nitelikli konuta erişimini destekleyecek.

Bu kapsamda, gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeli ile her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. Böylelikle konutsuz vatandaş bırakılmayacak. Reform paketi gerekli görüldüğünde güncellenerek vatandaşın lehine yönelik artırılacak.

Hükûmet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı: 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak
Başlık ResmiHükûmet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı: 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak
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‘YARISI BİZDEN’ 81 İLE YAYILACAK

Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek. Dar ve orta gelirli ailelerin güvenli yuvalara kavuşturacak, barınma yükü hafifletilecek. ‘Yarısı Bizden’ projesi 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak.

Hükûmet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı: 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak
Başlık ResmiHükûmet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı: 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak

Kentsel dönüşüm yalnızca bina yenileme olarak değil, güvenli konut, güçlü altyapı, sosyal donatı, mahalle kültürü ve insan onurunu koruyan büyük bir ihya hamlesi olarak ele alınacak.

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Gençlerin aile kurmasının önündeki ekonomik ve sosyal engeller kaldırılacak. Genç çiftlerin uygun konuta erişimi için projeler artırılacak. AK Parti’nin ikinci çeyrek asrında nitelikli nüfus, güçlü aile ve müreffeh toplum vizyonu; insanı koruyan, aileyi güçlendiren, nesilleri birbirine bağlayan ve hiçbir vatandaşını geride bırakmayan bir sosyal düzen üzerinde yükselecek. Güçlü aileler, nitelikli insan kaynağı ve dayanışma kültürü ile Türkiye’nin geleceği daha müreffeh, daha güçlü ve daha güvenli yarınlara taşınacak.

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