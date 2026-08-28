Bingöl'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yatansöğüt köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler tarafından yapılan kontrolde araçtaki B.A., M.A., O.A. ve H.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
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