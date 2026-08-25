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3. Sayfa

Adana'da feci kaza: 2 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

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Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Adana'nın Aladağ ilçesinde Fatih K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kabasakal Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada araçtaki Funda Y. ve Zuhal Y. hayatını kaybetti, sürücü Fatih K. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Aladağ
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