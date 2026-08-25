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İsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?

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İsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?
Fotoğraf Başlığı İsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Olimpik Lyon rövanşı öncesinde Fransa'da basın mensuplarının karşısına çıkacak. Kartal'a sarı-lacivertli takımdan bir futbolcunun da eşlik edeceği toplantının saati ve canlı yayın seçenekleri takip ediliyor.

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Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe'de Lyon deplasmanı öncesindeki son hazırlıklar sürüyor. İlk karşılaşmanın İstanbul'da 1-1 sona ermesinin ardından rövanş için Fransa'ya giden sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, maç planı ve takımın son durumuyla ilgili soruları cevaplayacak. Basın toplantısının ardından Fenerbahçe son antrenmanını da karşılaşmanın oynanacağı statta gerçekleştirecek.

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

İsmail Kartal'ın basın toplantısı bugün (25 Ağustos 2026 Salı) Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe medya programına göre toplantı, Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı OL Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İsmail Kartal'ın yanında sarı-lacivertli takımdan bir futbolcu da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

İsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık Resmiİsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İsmail Kartal'ın basın toplantısı A Spor, beIN Sports Haber, FB TV, HT Spor, Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı takip edilebilecek.

LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü 22.00'de oynanacak. Mücadele UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş karşılaşması olacak.

İsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık Resmiİsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'da 18 Ağustos'ta oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu nedenle Fransa'daki rövanş, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek tarafı belirleyecek. Play-off eşleşmesini kaybeden takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında devam edecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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