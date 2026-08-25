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Dünya

Polis havaya ateş açtı ama durmadı: Alkollü sürücü dehşet saçtı, 2'si polis 12 kişiyi ezdi!

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Polis havaya ateş açtı ama durmadı: Alkollü sürücü dehşet saçtı, 2'si polis 12 kişiyi ezdi!
Fotoğraf Başlığı Polis havaya ateş açtı ama durmadı: Alkollü sürücü dehşet saçtı, 2si polis 12 kişiyi ezdi!

Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan ünlü tatil beldesi Albufeira'da alkollü bir sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracını yayaların ve polis kordonunun üzerine sürdü. Barların yoğun olduğu caddede meydana gelen dehşet anlarında 2'si polis 12 kişi yaralanırken, 35 yaşındaki Portekizli sürücü kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

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Portekiz'in Albufeira kentinde gece hayatının merkezi olan Francisco Sa Carneiro (Oura) Caddesi'nde büyük bir facia yaşandı. 35 yaşındaki Portekizli bir tatilci, park halindeki aracını hareket ettirdikten sonra Güvenlik Güçleri'nin güvenlik kordonu ve "dur" emirlerini hiçe sayarak kalabalığın arasına daldı.

DEHŞET ANLARI: HAVAYA ATEŞ AÇILDI, YAYALARI EZDİ

GNR yetkililerinin açıklamalarına göre polis ekipleri, sürücüyü durdurmak ve çevredeki kalabalık yaya grubunu uyarmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Ancak fiziki bariyerleri ve kaldırımları aşarak ilerleyen araç, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu kalabalığı ezdi.

Polis havaya ateş açtı ama durmadı: Alkollü sürücü dehşet saçtı, 2'si polis 12 kişiyi ezdi!
Başlık ResmiPolis havaya ateş açtı ama durmadı: Alkollü sürücü dehşet saçtı, 2'si polis 12 kişiyi ezdi!

Başka bir araca çarparak durabilen şüpheli, araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada Kamu Düneri Müdahale Grubu askerleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

KANINDA YÜKSEK ORANDA ALKOL TESPİT EDİLDİ

Yakalanan 35 yaşındaki sürücünün yapılan testlerde kan litresi başına 1,29 gram alkollü olduğu belirlendi. Ağır bedensel zarar verme, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında Adli Polis (PJ) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis havaya ateş açtı ama durmadı: Alkollü sürücü dehşet saçtı, 2'si polis 12 kişiyi ezdi!
Başlık ResmiPolis havaya ateş açtı ama durmadı: Alkollü sürücü dehşet saçtı, 2'si polis 12 kişiyi ezdi!

BİLANÇO: 1'İ AĞIR 12 YARALI

Olayın ardından Portekiz İçişleri Bakanı Luís Neves ve Albufeira Belediye Başkanı Rui Cristina açıklamalarda bulundu.

Çoğunluğu 18-22 yaş aralığında olan 12 kişiden 1 genç kızın durumunun ağır olduğu, 2 GNR askerinin ise hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Belediye Başkanı Rui Cristina, bölgede "Güvenli Gece" uygulaması kapsamında güvenlik bariyerlerinin kurulu olduğunu ve olayın münferit bir ihlalden kaynaklandığını ifade etti.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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