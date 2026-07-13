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Portekiz'de futbol turnuvasında Norovirüs alarmı: 122 vaka tespit edildi
Portekiz'in orta kesimindeki Caldas da Rainha ve Óbidos kentlerinde düzenlenen uluslararası bir gençlik futbol turnuvası, ülkede patlak veren norovirüs salgınının merkezi haline geldi. Caldas da Rainha Hastanesi acil servisine kusma, ishal, mide bulantısı, ateş ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle peş peşe başvuranların ardından yapılan laboratuvar testlerinde salgın resmen doğrulandı. Belediye meclisi, yapılan incelemelerin ardından enfekte olan kişi sayısının 122'ye ulaştığını duyurdu.
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