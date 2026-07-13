Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul ve Avusturya'da çıkacağı karşılaşmalarla sezon öncesi son durumunu test edecek. Peki, Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman?

2026-2027 sezonu öncesi çalışmalarına hız veren Galatasaray, hazırlık maçlarının programını duyurdu. İlk olarak Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılı ekip, ardından Avusturya kampında AC Monza ve Venezia ile mücadele edecek. İstanbul'da oynanacak Villarreal maçı da hazırlık takviminde yer alıyor.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Cuma günü Ümraniyespor karşısında oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Kamp sürecinde AC Monza ve Venezia ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık dönemini İstanbul'da Villarreal karşılaşmasıyla sürdürecek.

Galatasaray'ın hazırlık maçları takvimi şöyle:

17 Temmuz Cuma

21.00 - Ümraniyespor - Galatasaray (Ümraniye Şehir Stadı)

24 Temmuz Cuma

21.00 - Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi

21.00 - Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi

21.00 - Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

Galatasarayın hazırlık maçları ne zaman? Galatasaray’ın hazırlık maçları takvimi

GALATASARAY ÜMRANİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki hazırlık karşılaşması 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık sınavı olacak. Maçın S Sport Plus ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

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