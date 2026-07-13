Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Ezgi Çelik, canlandıracağı Sezen karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun hayatı, yaşı, kariyeri ve rol alacağı yeni karakter merak konusu oldu. Peki, Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynuyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. NTC Medya imzalı yapımın kadrosuna katılan Ezgi Çelik, dizide Sezen karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncunun kariyeri ve canlandıracağı karakter, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SEZEN KİMDİR?

Ezgi Çelik, Altı Üstü İstanbul dizisine beşinci bölümden itibaren dahil oluyor. Oyuncu, dizide Naz karakterinin annesi Sezen rolünü canlandıracak. Hikayeye yeni katılan Sezen karakterinin, aile ilişkileri ve gelişecek olay örgüsünde önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizide Sezen karakterinin gelişiyle birlikte hikayede yeni gelişmeler yaşanacak.

Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında? Altı Üstü İstanbulun Sezeni oldu

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

Ezgi Çelik, 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Çelik, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

Başarılı oyuncu, özellikle dram türündeki yapımlarda sergilediği performansla tanınıyor. Tiyatro kökenli olması sayesinde farklı karakterlere hayat veren Çelik, Altı Üstü İstanbul dizisiyle televizyon kariyerine yeni bir rol daha ekledi. Sezen karakteriyle beşinci bölümden itibaren dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak.

EZGİ ÇELİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Altı Üstü İstanbul 2026

Başka Bir Gün 2025

Çöp Adam 2023

Kanunsuz Topraklar 2023

Maria ile Mustafa 2020

Dayan Yüreğim 2017

Arka Sokaklar 2014-2015

Ben De Özledim 2013-2014

Şubat 2012-2013

Bir Çocuk Sevdim 2011

Asi 2009

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