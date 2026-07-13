ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını duyururken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini üstleneceğini ve boğazdan geçen ticari yüklerden yüzde 20 oranında ücret alınacağını açıkladı.

"DİĞER ÜLKELER BOĞAZ'I AÇIK VE ADİL ŞEKİLDE KULLANACAK"

Paylaşımında ABD Başkanı şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsa da olmasa da açık kalacaktır. İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uyguluyoruz. Buna 'İran ablukası' diyoruz çünkü yalnızca İran gemilerinin ve İran'ın müşterilerinin boğaza giriş ve çıkışını engelliyor. Diğer tüm ülkeler boğazı adil ve serbest şekilde kullanmaya devam edecek.

HÜRMÜZ'DE ÜCRET TARİFESİNİ DUYURDU

ABD, bugünden itibaren 'Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu' olarak anılacak. Bunun karşılığında ve adalet gereği, dünyanın bu son derece hassas bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için yapılan tüm masrafları karşılamak amacıyla taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ücret alınacak. Bu uygulama derhal yürürlüğe girecek."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası