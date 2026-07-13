Trump, Fox News programında, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Bundan sonra gemileri korumak için ülkelerden ücret alacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalıyla gerçekleştirdiği canlı telefon bağlantısında, Washington-Tahran hattında devam eden füze savaşının merkez üssü haline gelen Hürmüz Boğazı ve İran ile yaşanan çatışmalara dair konuştu.

Trump, enerji sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz'ün kontrolünü tamamen ele geçireceklerini iddia ederken, dünya ticaret gemilerini korumak için ülkelerden çok büyük paralar talep edeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı'nın öne çıkan açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, kontrolü bizde olacak. Güvenliği sağlamak için ücret alacağız. Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen onu biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de kendimize bu boğazın 'koruyucu melekleri' adını vereceğiz. Bunun karşılığında bir ücret almalıyız. Boğazı biz koruyacağız ve koruduğumuz için bize ödeme yapılacak. Hem de çok büyük para.

Trump Hürmüz Boğazı'na el koyduklarını duyurdu! "Korumak için para alacağız"

"50 YIL BOYUNCA KORUMUŞTUK"

50 yıl boyunca zaten koruduk ve bunun için hiçbir zaman ödeme almadık. Bölgeyi karşılıksız koruduk, ancak şimdi bundan para kazanacağız Biz sadece yaptığımızın maliyetini geri almak ve kuvvetlerimizi bu boğazda tehlikeye atmamızın bedelini telafi etmek istiyoruz."

"BAŞKAN OLMAK TEHLİKELİ BİR İŞ"

Geçmişte uğradığı suikast girişimine ve Butler'daki olaylara atıfta bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlarının yüzde 5,2'si öldürülüyor ve yüzde 8,5'i silahlı saldırıya uğruyor. Cumhurbaşkanı olmak tehlikeli bir iş. Butler olayında da kurtuldum. Tanrı benimleydi.

"OBAMA VE BİDEN YÜZÜNDEN GÜÇLENDİLER"

Beyaz Saray'ın geçmiş dönemdeki dış politikalarını ve mevcut rakiplerini hedef alan Trump, İran’ın bugünkü askeri cüretinin arkasında Washington’ın eski yönetimlerinin olduğunu iddia etti:

"Obama, İran'ın tarafını seçti ve bu yüzden onlar daha da güçlendi. Obama ve Biden yüzünden çok daha güçlü hale geldiler, ancak Biden'ın muhtemelen söyleyecek hiçbir şeyi yoktu çünkü o aptaldı."

"ANLAŞMAYI BOZDULAR"

Tahran yönetiminin nükleer programına ve askeri operasyonlar altındaki mevcut durumuna değinen Trump, "İran, nükleer bir silaha sahip olma eşiğindeydi. Bunlar kötü bir grup insan, size bunu söyleyebilirim. Bunu sık sık söylemiyorum. Şu anda, çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Anlaşmayı bozdular" diye konuştu.

"ONLARI ÇOK SERT VURACAĞIZ, HÜRMÜZ’Ü ALACAĞIZ"

ABD Başkanı ayrıca "Bir anlaşmamız vardı ama İranlılar anlaşmaları her zaman bozuyorlar. Onları çok sert vuracağız. Muhtemelen Boğaz'dan geçeceğiz! Obama hepsinin en kötüsüydü çünkü Obama aslında onların tarafına geçti, çünkü, bilirsiniz, o bir -- eh, söylemeyelim. Bunu başka bir zamana bırakalım. Hürmüz’ü alacağız." yorumunda bulundu.

TARİHİ GAF: TRUMP İSİMLERİ KARIŞTIRDI, HAMANEYNİ İLE SÜLEYMANİ’Yİ BİRBİRİNE KATTTI

Fox News canlı yayınındaki açıklamalarında İran’ın nükleer silah elde etme sınırında olduğunu vurgulayan Trump, geçmişte kendi emriyle düzenlenen askeri operasyonlardan bahsederken büyük bir isim gafına imza attı. 2020 yılında Bağdat'ta düzenlenen bir ABD hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ismini, İran'ın öldürülen dini lideri Hamaney ile karıştıran Trump, canlı yayında durumu şöyle düzeltti:

"İran, nükleer bir silaha sahip olma eşiğindeydi. Ben Hamaney'i öldürdüm, o çok zeki ama aynı zamanda deli bir generaldi... Süleymani... Yani ben Süleymani'yi öldürdüm."

"ONLARIN BİR ŞANSI YOK, KÖŞEYE SIKIŞTIRDIK"

İran'ın uğradığı ağır bombardımanların ardından askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığına yönelik iddialara cevap veren Trump, "Onların bir şansı yok. Onları köşeye sıkıştırdık." şeklinde konuştu.

"HAMANEY ARTIK YOK"

İran lider kadrosuna yönelik yürütülen operasyonlara değinen Trump, Tahran'daki yönetim yapısının büyük darbe aldığını iddia etti:

"Hamaney artık yok. Oğlu da neredeyse tamamen ortadan kalktı."

"İRAN'DA ENFLASYON YÜZDE 350, EKİPMANLARININ ÇOĞU YOK OLDU"

Uygulanan askeri baskı ve ekonomik krizin İran'a verdiği zararları rakamlarla ilan eden Trump, son operasyonların bilançosuna dair şu ifadeleri kullandı:

"İran'daki enflasyon yüzde 350. Altı ay önce bu oran yüzde 5'ti. Ekipmanlarının çoğu yok oldu. Uçaksavar topları... Onları dün gece çok sert vurdunuz. Her dron gönderdiklerinde, onları çok sert vuruyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası