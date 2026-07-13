Yemen ile İran arasındaki gerilim, hava sahası ihlali iddialarıyla tırmandı. Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, İran uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek karşılık verileceğini duyurdu.

İslamabad Mutabakatı’nın uygulanamamasıyla birlikte Washington-Tahran hattında patlak veren füze savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, bölge ülkelerine de sıçradı.

Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü mesajda İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Meşru Yemen hükümetinin, bölgesel ve uluslararası toplumla iş birliği içinde İran yönetimi ile Husilerin hava sahası ihlallerini diplomatik ve hukuki yollarla durdurmaya çalıştığını söyleyen Ukayli, son ihlalin "uluslararası meşruiyete açık bir meydan okuma" olduğunu ifade etti.

Bir ülke daha İran'la savaşa giriyor! "Sabrımız tükendi, karşılık veririz"

"SABRIMIZ TÜKENDİ"

Savunma Bakanı "Sabrımız tükendi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasını ve egemenliğini ihlal eden unsurlara uygun karşılığı verecektir." dedi.

Yemen ordusunun kara, deniz ve hava sahasını savunmak için tüm imkanlarını kullanacağını söyleyen Ukayli, İran yönetimini ihlallerin "hukuki ve ahlaki sorumlusu" olmakla suçladı.

Bir ülke daha İran'la savaşa giriyor! "Sabrımız tükendi, karşılık veririz"

ARKA PLAN: YEMEN'DEKİ GÜÇ SAVAŞI

Yemen, Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husi milislerinin başkent Sana ve bazı stratejik bölgelerin kontrolünü elinde bulundurmasıyla derin bir iç savaş ve vekalet savaşı sarmalında bulunuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Aden merkezli, uluslararası toplum tarafından resmi olarak tanınan meşru Yemen hükümetine askeri ve lojistik destek sağlamaya devam ediyor.

BÖLGEDE SON DURUM

Pentagon, yüzlerce hedefi bombaladığı ilk dalganın ardından dün gece de onlarca yeni askeri tesisi vurduğunu duyururken, Amerikan bombardımanının ilk kez Hürmüz kıyılarından taşarak İran'ın iç kesimlerine ulaştığı bildirildi. İçerideki Na’in askeri üssü ile Abadan ve Bandar Abbas şehirlerinin vurulmasıyla sivil altyapı da zarar gördü, can kayıpları artıyor.

ABD MÜTTEFİKLERİ HEDEFTE

Tahran yönetimi Amerikan taarruzuna misilleme olarak Körfez’deki ABD üslerini İHA ve füzelerle vurmaya başlayınca bölge ülkelerinde alarm durumuna geçildi. Bahreyn’de gece boyu sirenler çalarken, Kuveyt ordusu hava sahasına giren düşmanca hedeflere karşı tetiğe bastı. Ürdün ise İran topraklarından ateşlenen dört balistik füzeyi kendi hava sahasında önlediğini duyurdu. Bölge ülkelerini savaşın içine çeken bu tırmanış, küresel piyasaları da vurdu; petrol fiyatları saatler içinde yüzde 3'ün üzerinde sert bir yükseliş kaydetti.

PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI ANLAŞMADA TRUMP'TAN SERT ÇIKIŞ

Haziran ayında tarafların saldırıları durdurmak için İsviçre'de imzaladığı 60 günlük geçici mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisi tartışmaları nedeniyle tamamen kilitlendi. Tahran, Umman ile yürüttüğü boğaz güvenliği mekanizmasının ABD baskısıyla baltalandığını savunurken, ticari gemilere yönelik İHA saldırıları fitili yeniden ateşledi. Sürecin çöktüğünü ima eden ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamada, "Bana kalırsa her şey bitti, artık onlarla uğraşmak istemiyorum" demişti.

SAVAŞTA BİR İLK: PENTAGON İRAN’A KARŞI KAMİKAZE DENİZ İHA’LARINI SAHAYA SÜRDÜ

Ayrıca ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) gece boyunca İran hedeflerine düzenlenen operasyonlarda ilk kez tek yönlü saldırı (kamikaze) deniz insansız araçlarının (USV) kullanıldığını açıkladı.

Amerikan savaş uçakları ve savaş gemileriyle koordineli yürütülen bu operasyonda, yapay zeka destekli kamikaze deniz araçları doğrudan İran ordusuna ait hava savunma sistemlerini, kıyı radar istasyonlarını, füze mevzilerini ve Devrim Muhafızları'na ait küçük sürat teknelerini hedef aldı.

Bir ülke daha İran'la savaşa giriyor! "Sabrımız tükendi, karşılık veririz"

İNSANSIZ BLOKAJ

New York Times’ın askeri kaynaklara dayandırdığı istihbarat raporlarına göre İran, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) trafiğinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na 2 bin ila 6 bin arasında deniz mayını döşemeye başladı. Dahası, Tahran yönetiminin kontrolsüzce bıraktığı bu mayınların tam konumlarını kendisinin bile takip edemediği belirtiliyor.

CENTCOM, bu mayın tehlikesini bertaraf etmek ve seyrüsefer serbestisini yeniden sağlamak amacıyla boğaza sualtı insansız araçları sevk etti. Denizdeki operasyonları yöneten 59. Görev Gücü, geçtiğimiz günlerde düşen Apache helikopterlerindeki Amerikan mürettebatını Saronic üretimi "Corsair" adlı otonom araçla kurtararak rüştünü ispatlamıştı. Pentagon, şimdi de yedi dev savunma sanayii şirketiyle (Sea Machines, Leidos, Saronic, Galliano Marine Services, PacMar Technologies, Birdon ve Huntington Ingalls) 2.500 deniz mili menzile sahip yeni nesil Modüler Yüzey Saldırı Gemileri (MASC) için denizde test aşamasına geçti.

İRAN'IN SİLAHI İRAN'A KARŞI: LUCAS KAMİKAZE İHA AĞI

Pentagon, deniz üstündeki otonom saldırı gücünü karada konuşlu yeni bir drone filosuyla birleştirdi. CENTCOM bünyesinde kurulan "Scorpion Strike Görev Gücü", bölgeye LUCAS (Düşük Maliyetli İnsansız Savaş Saldırı Sistemi) platformlarını konuşlandırdı.

V şeklindeki kuyruk tasarımıyla dikkat çeken LUCAS insansız hava araçlarının, İran'ın Ukrayna'da ve Ortadoğu'daki vekilleri vasıtasıyla sıkça kullandığı ünlü Shahed-136 dronlarının tersine mühendislikle üretilmiş Amerikan versiyonu olduğu ortaya çıktı. Mancınık ve mobil araçlardan fırlatılabilen bu ucuz ve ölümcül Amerikan dronları, denizdeki insansız gemilerle entegre çalışarak İran genelinde çok katmanlı bir otonom saldırı ağı oluşturuyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR LİSTESİNDE

Öte yandan İngiltere'de İran İslami Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmen terör örgütü ilan etti.

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