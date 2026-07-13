Gece yarısı ABD'nin hava saldırısı başlattığı İran'dan misillemeler gecikmedi. İran'ın füze atışları nedeniyle Ürdün ve Bahreyn'de alarm verildi. Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Ürdün'de ise, İran'ın füze saldırısı nedeniyle başkent Amman'da uçuşlar askıya alındı.

ABD'nin gece saatlerinde saldırı başlattığı İran'da Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlamalar yaşandı. İran'ın misillemesi ise sabah saatlerinde geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

İRAN'I GECE YARISI VURDULAR

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.

ABD İran'ı vurdu, misilleme gecikmedi! Ürdün ve Bahreyn'de alarm verildi

CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.

TAHRAN'DAN MİSİLLEME

İran'ın misillemesi ise gecikmedi. Sabaha karşı Körfez ülkesi Bahreyn'de İran saldırısı nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

ABD İran'ı vurdu, misilleme gecikmedi! Ürdün ve Bahreyn'de alarm verildi

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, füze saldırılarının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşların askıya alındığı belirtildi. Ürdün makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

ABD, dün başlattığı saldırılarda, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini bildirmişti.

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