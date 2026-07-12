Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında olan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evinde 2 adet ruhsatsız silah ve 3 milyon 206 bin lira ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CİMER'e yapılan ihbarın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik örgüt bağlantılı "ses getirecek bir eylem" hazırlığında oldukları öne sürülen Uğur Yılmaz ile Yavuz Canbaşı tutuklandı.

Soruşturma dosyasına göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, yürütülen fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı! 2 şüpheli tutuklandı

TALİMAT YURT DIŞINDAN GELMİŞ!

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre süreç, bir ihbarcının CİMER üzerinden yaptığı detaylı beyanlarla başladı. İhbarcının ifadesinde; kod isim kullanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, yurt dışından bilet alımı gerçekleştirdiklerini, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşinden bahsettiklerini belirtti.

Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı! 2 şüpheli tutuklandı

Sabah'ın haberine göre, şüphelilerin açık adresi bir kağıda yazdıkları, buraya giden yolları detaylıca inceledikleri ve plaza içerisine silahı nasıl sokacaklarını tartıştıkları öğrenildi. Talimatın yurt dışından geldiğini belirten ihbarcı, şüphelilerin hedefindeki ismin daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğunu anladığını ifade ederek durumu yetkililere bildirdi.

Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı! 2 şüpheli tutuklandı

TETİKÇİ 'TEMİN' EDİYORLAMIŞ

Fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında mensup temin ettikleri belirlendi. Bu kişilerin temin ettiği gençlerin ise silahlı eylem ve kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin farklı tarihlerde adreslerine Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; Eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler, Suç organizasyonuna ait olduğu düşünülen 3 Milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi.

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