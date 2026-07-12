Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda yerli ve yabancı turist, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından otelde inceleme başlatılırken, açık büfe yemekleri ve su sisteminden numune alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde açık büfeden yemek yiyen turistler, kısa süre sonra rahatsızlanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı hastaların tedavilerinin sürdüğü, bazılarının ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

YİYECEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Yaşanan olayın ardından turistlerin şikayetleri üzerine polis inceleme başlatırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri de otelde denetim gerçekleştirdi. Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numune alındı.

Yetkililer, laboratuvar analizlerinin ardından rahatsızlıkların nedeninin netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili idari ve adli sürecin sürdüğü bildirildi. Haberin içeriğinde yer alan zehirlenme iddialarının kesinleşmediği, olayın nedeninin yapılacak incelemeler sonrasında belirleneceği ifade edildi.

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