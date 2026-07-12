İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur, patlamaların ABD'nin füze saldırısından kaynaklandığını öne sürerken, saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, patlama sesleri deniz yönünden gelirken, ilk etapta olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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10 İLA 11 FÜZE FIRLATILDI

Daha sonra açıklama yapan Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur, patlama seslerinin ABD tarafından gerçekleştirilen füze saldırısından kaynaklandığını iddia etti. Timur, bölgeye 10 ila 11 füze fırlatıldığını öne sürdü.

Kaymakam Timur, saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtirken, olayla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

AXIOS: ABD ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLEDİ

Axios ise ABD ordusunun, Hürmuz Boğazı çevresindeki çeşitli bölgelerde İran'ın füze ve hava savunma sistemlerine, aynı zamanda Devrim Muhafızları'na ait hızlı botlara karşı çok sayıda saldırı düzenlediğini iddia etti.

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