Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, Arsenal’in Belçikalı sol açığı Leandro Trossard için her konuda anlaşma sağladı.

TROSSARD İLE ANLAŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlılar, Belçikalı oyuncu ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Haberde, Beşiktaş'ın Trossard ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladığı belirtildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Trossard'a 8 milyon 8 milyon avro maaş ödeyecek olan İstanbul devi, Belçikalı oyuncuya başarı bonusu ve imza parası ödenmeyecek. Siyah beyazlı ekip, transfer için Arsenal'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Leandro Trossard

İSTANBUL'A GELECEK

Yıldız oyuncunun, bu hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

50 MAÇTA 8 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Arsenal ile İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanan Trossard, 50 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 922 dakika sahada kaldı. Arsenal ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon avro olarak gösteriliyor...

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