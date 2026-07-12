Trossard transferinde mutlu son: Maliyeti belli oldu
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
- Siyah beyazlılar, Trossard ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı.
- Beşiktaş, Trossard'a 8 milyon avro maaş ödeyecek ve başarı bonusu ile imza parası ödenmeyecek.
- Transfer için Arsenal'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
- Yıldız oyuncunun bu hafta içi İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
- Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal ile 50 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
- Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon avro olarak gösteriliyor.
Siyah beyazlılar, Arsenal’in Belçikalı sol açığı Leandro Trossard için her konuda anlaşma sağladı.
TROSSARD İLE ANLAŞILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlılar, Belçikalı oyuncu ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Haberde, Beşiktaş'ın Trossard ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladığı belirtildi.
Beşiktaş'tan ayrılıp BAE'ye transfer oldu
MALİYETİ BELLİ OLDU
Trossard'a 8 milyon 8 milyon avro maaş ödeyecek olan İstanbul devi, Belçikalı oyuncuya başarı bonusu ve imza parası ödenmeyecek. Siyah beyazlı ekip, transfer için Arsenal'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
İSTANBUL'A GELECEK
Yıldız oyuncunun, bu hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
50 MAÇTA 8 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon Arsenal ile İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanan Trossard, 50 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 922 dakika sahada kaldı. Arsenal ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon avro olarak gösteriliyor...