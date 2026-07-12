İsrail’de genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılmasına karar verilirken, soykırımcı politikaların mimarı Netanyahu’nun siyasi geleceği tartışma konusu oldu. Eski Başbakan Ehud Barak, koltuğu kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu'nun seçimi sabote etmek ve iktidarını korumak adına bölgede İran'ı da içine alacak topyekun bir savaş başlatabileceğini iddia etti.

İsrail'de siyasi gündemi değiştirecek seçim takvimi netleşti. Meclis Düzenleme Komitesi'nin aldığı kararla ülke, 27 Ekim'de genel seçim için sandık başına gidecek.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Meclis Düzenleme Komitesi Başkanı Ofir Katz, bugün yapılan komite oturumunda, Meclis'in 17 Temmuz'da feshedilmesi ve genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması kararının alındığını duyurdu.

1988'DEN BU YANA İLK OLACAK

Haberde, İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin 17 Temmuz’da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağı aktarıldı.

İsrail Meclisi hukuk danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla Meclis’in görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağına işaret etti.

Soykırımcı Netanyahu için yolun sonu mu? İsrail'de seçim takvimi belli oldu!

Ülke tarihinin en sağcı hükümeti olarak adlandırılan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Hükümet, 29 Aralık 2022 tarihinde resmen göreve başladı.

Aşırı sağcı hükümet döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek artarken tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

Soykırımcı Netanyahu için yolun sonu mu? İsrail'de seçim takvimi belli oldu!

"BÖLGEYİ SAVAŞA ÇEKEBİLİR"

Öte yandan İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, Netanyahu'nun seçimleri kaybedeceğini anlaması durumunda bölgedeki askeri gerilimi tırmandırabilecek adımlar atabileceğini iddia etti.

Barak, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun seçimlerden birkaç gün önce kaybedeceğini anlaması halinde Nebatiye'deki hedeflere saldırı talimatı vermesi muhtemeldir. Hizbullah buna İsrail'e İHA saldırılarıyla karşılık verir. Ardından İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alır. Böylece çatışmalar Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve İran'la savaşa dönüşür."

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