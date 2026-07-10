İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun büyük oğlu Yair Netanyahu, resmi kayıtlarda adını değiştirdi. Kararın nedeni açıklanmazken, dünya basını iki ihtimal üzerinde durdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun en büyük oğlu Yair Netanyahu, resmi vergi kayıtlarına göre adını yasal olarak Yonatan Hun olarak değiştirdi. Haaretz gazetesinin İsrail vergi belgelerine dayandırdığı habere göre, 34 yaşındaki Netanyahu, 2026 yılına ait resmi beyannamelerinde aynı kimlik numarası ve adres altında ancak yeni adıyla yer alıyor.

İsrail yasalarına göre resmi isim değişiklikleri yapıldıktan sonra yedi yıl boyunca geri alınamıyor. Netanyahu'nun resmiyette bu adımı atma gerekçesi henüz tam olarak bilinmezken, sosyal medya platformlarında orijinal adını kullanmaya devam ettiği gözlendi.

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YENİ İSMİN ARKASINDAKİ İLGİNÇ DETAY

Yair Netanyahu’nun seçtiği yeni isim ve soyisim, aile geçmişine ait çok önemli iki figüre dayanıyor. İlk isim olan "Yonatan", Başbakan Binyamin Netanyahu’nun efsanevi kardeşi Yonatan (Yoni) Netanyahu'ya atıfta bulunuyor. Yonatan Netanyahu, 1976 yılında Uganda’da rehin tutulan İsrail vatandaşlarını kurtarmak amacıyla düzenlenen Entebbe Operasyonu'nu yönetmiş ve bu baskın sırasında hayatını kaybetmişti.

"Hun" soyadı ise Yair'in anne tarafından dedesi olan Shmuel Ben-Artzi’nin asıl soyadı. Polonya doğumlu olan dede Ben-Artzi, İbraniceye uyarlamadan önce Samuel Hun ismini taşıyordu. Yair'in bu soyadını son birkaç yıldır çeşitli sosyal medya profillerinde takma ad olarak kullandığı biliniyordu.

NETANYAHU AİLESİNDE İSİM DEĞİŞTİRME GELENEĞİ

Yair Netanyahu'nun hamlesi, Netanyahu ailesinde yaşanan ilk isim değişikliği vakası değil. Ailenin diğer üyeleri de geçmişte benzer yollara başvurmuştu. Diğer oğul Avner Netanyahu, Londra'da eğitim gördüğü dönemde emlak kayıtlarında ve resmi belgelerde Avi Segal (babaannesinin kızlık soyadı) yasal takma adını kullanmıştı. Avner, yaptığı açıklamada bu değişikliği İngiltere'deki güvenlik endişeleri nedeniyle yaptığını açıklamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 1970'lerde Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim gördüğü yıllarda adını resmi olarak Benjamin "Ben" Nitai olarak değiştirmişti. Başbakan Netanyahu, daha sonra verdiği demeçlerde bu değişikliği Amerikalıların adını telaffuz etmesini kolaylaştırmak amacıyla yaptığını ifade etmişti.

Uzun süredir Florida'da ikamet eden, provokatif sosyal medya paylaşımları ve Batı'daki aşırı sağcı siyasetçilerle yakın ilişkileriyle tanınan Yair Netanyahu'nun, bu yasal değişikliği güvenlik kaygılarıyla mı yoksa kişisel bir tercihle mi yaptığı sorusu İsrail kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

NETANYAHU OĞLUNDAN DAYAK MI YEDİ? YAİR'İN MİAMİ'YE SÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun, babasına fiziksel saldırıda bulunmasının ardından ABD’ye gönderildiği iddiası da yeniden gündeme geldi.

Maariv ve The Cradle kaynaklı haberlere göre süreci doğrulayan isim, Başbakan’ın eski özel güvenlik şefi Ami Dror oldu.

BABA-OĞUL KAVGASI GÜVENLİK KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

Ami Dror, Maariv’e yaptığı açıklamada, Yair Netanyahu ile Binyamin Netanyahu arasında yaşanan kavganın ciddi boyutlara ulaştığını ileri sürdü. Dror’un anlattıklarına göre Yair, kavgayı ayırmak için araya giren güvenlik görevlilerine de fiziksel saldırıda bulundu.

"Bir aile üyesinin kendi güvenlik ekibine saldırması son derece tehlikeli bir durumdur. Ateşli silah kullanılmadan da ağır bir güvenlik krizi yaşanabilir" sözleriyle olayı anlattı.

"BABASIYLA KAVGA ETTİ, MÜDAHALE EDİLDİ"

Dror, Yair Netanyahu’nun babasına saldırdığını, olayın şiddeti nedeniyle güvenlik ekibinin müdahale etmek zorunda kaldığını söyledi. Kavganın kontrol altına alınmasının ardından Yair’in İsrail’den uzaklaştırıldığı iddia edildi.

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GAZZE SONRASI ABD’YE GİTTİ

Yair Netanyahu’nun, Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırıların başlamasının ardından 2023 yılında İsrail’den ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Yair’in, ABD’nin Florida eyaletinde, Miami yakınlarındaki Hallandale Beach bölgesinde özel bir tesiste kaldığı aktarıldı. Aynı dönemde birçok genç İsrailli zorla Gazze’ye gönderilirken İsrail'de büyüj ikileme neden oldu.

Yair Netanyahu, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Yair, bazı ordu mensuplarının saldırı hazırlığından bir gece önce haberdar olduğunu, ancak bu bilginin babasına iletilmediğini öne sürdü.

AVUKATTAN "ZULÜM" SAVUNMASI

Yair Netanyahu’nun avukatı, müvekkilinin yurtdışında kalmasının nedenini "normatif bir hayat sürmesini engelleyen zulüm" olarak niteledi.

MİAMİ İDDİASI MECLİS’E TAŞINDI

Geçen yıl İşçi Partisi milletvekili Naama Lazimi, Yair Netanyahu’nun babasına saldırmasının ardından Miami’ye gönderildiğini kamuoyuna açıkladı. Binyamin Netanyahu cephesi ise söz konusu iddiayı reddetti. Lazimi, Yair’in yurtdışında yaşayabilmesi için İsrail hükümetinin güvenlik amacıyla yılda 700 bin dolar harcamasını da gündeme taşıdı.

ESKİ GÜVENLİK ŞEFİNDEN AĞIR SUÇLAMALAR

Şu anda Netanyahu ve Likud’in yargı reformu girişimlerine karşı protestoların ön saflarında yer alan Ami Dror, Netanyahu ve ailesi hakkında çarpıcı iddialar paylaştı.

Dror, Netanyahu’yu yolsuzluk ve vatana ihanetle suçladı, hapse girmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu’nun başbakanlığı döneminde lüks restoranlarda yemek yediğini, diğer müşterilerin dışarı çıkarıldığını ve hesapların ödenmeden mekandan ayrıldığını anlattı.

"O, arkadaş olmak isteyeceğiniz bir insan değil. Arkanızı dönemeyeceğiniz bir insan" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

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