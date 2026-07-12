Fransa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, enerji üretimini de olumsuz etkiledi. Ülkenin en büyük enerji şirketi EDF, çevreyi korumak amacıyla üç nükleer reaktörün geçici olarak kapatıldığını, sekiz reaktörün ise düşük kapasiteyle çalıştırıldığını açıkladı.

Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, nükleer enerji üretimini de sekteye uğrattı. Ülkenin en büyük enerji şirketi EDF, sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle üç nükleer reaktörü geçici olarak devre dışı bırakırken, sekiz reaktörde ise üretimin azaltıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Garonne, Rhône ve Meuse nehirleri kıyısındaki Golfech, Bugey ve Chooz nükleer santrallerindeki reaktörlerin, çevre düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Kararın, sıcak hava nedeniyle ısınan nehirlere aşırı sıcak soğutma suyu bırakılmasını önlemek ve çevreyi korumak amacıyla alındığı ifade edildi.

Fransa'daki nükleer santraller, reaktörleri soğutmak için nehir suyunu kullanıyor. Isınan su daha sonra yeniden nehre bırakıldığı için, sıcak hava dönemlerinde çevresel etkileri azaltmak amacıyla üretimde kısıtlamaya gidiliyor.

SICAKLIK 41 DERECEYE KADAR ÇIKABİLİR

Öte yandan AFP'nin haberine göre; Fransa Ekonomi Bakanlığı, elektrik arzında sorun yaşanmaması için Bugey Nükleer Santrali çevresindeki Rhône Nehri'nde uygulanan sıcaklık limitine 20 Temmuz'a kadar geçerli olmak üzere istisna tanındığını açıkladı.

Haziran ayında yaşanan rekor sıcakların ardından ikinci kez benzer önlemler alan EDF, son sıcak hava dalgasının ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldığını bildirdi. Meteoroloji yetkililerine göre Fransa'nın üçte birinden fazlası en yüksek sıcaklık alarmı altında bulunurken, 25 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

ETKİNLİKLER İPTAL, İŞLETMELER ERKEN KAPANIYOR

Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı turistik bölgelerde işletmeler erken kapanırken, çeşitli etkinlikler iptal edildi, Fransa Bisiklet Turu'nun bir etabı kısaltıldı. Ülke genelinde orman yangınlarında ve boğulma vakalarında da artış yaşandığı bildirildi. Bilim adamları ise son yıllarda sıklaşan bu tür aşırı sıcak hava olaylarının insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası