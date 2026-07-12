Bakan Gürlek, tazminat davasından kazandığı parayı Kızılay'a bağışladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uğradığı haksız ithamlar karşısında kazandığı 150 bin liralık manevi tazminatı Türk Kızılay’ına bağışladı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasından elde ettiği 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışlamıştır.
- Bakan Gürlek, Türk Kızılay'ı afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan köklü bir yardım kuruluşu olarak tanımlamıştır.
- Vatandaşları Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapmaya davet etmiştir.
- Yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut ve bir yaraya merhem olacağına inandığını belirtmiştir.
- Türk Kızılay'ın iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etmiştir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, Kızılay'ın afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan köklü bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir" ifadelerini kullandı.
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Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Köklü geçmişi, fedakar çalışanları ve gönüllüleriyle afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir.
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Bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay’a bağışladım.
Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz"