Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Silivri'de görülen davaya ilişkin açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz" ifadeleriyle yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, Silivri'de görülen davayı takip etmesinin ardından yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Amor'un devam eden yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Gürlek, paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirterek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti.

Uluslararası çevrelerin yargı süreçlerini takip etmesinin Türkiye'nin şeffaflığının bir göstergesi olduğunu kaydeden Gürlek, devam eden davalar hakkında mahkeme önünde hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasını ise kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE PARMAK SALLAYAMAZ"

Gürlek açıklamasında, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi gündemlerine veya ideolojik beklentilerine göre değil, Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdiri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Paylaşımında, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" ifadelerini kullanan Gürlek, Türkiye'nin hukukunu işletecek güce, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

Açıklamasının sonunda milli irade, hukuk devleti ve yargı teşkilatını hedef alan hiçbir siyasi girişime izin verilmeyeceğini belirten Gürlek, Türkiye'nin hukuk düzeninin bağımsız mahkemeler tarafından işletilmeye devam edeceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, aynı sözleri bir de İngilizce olarak paylaştı.

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