Honda, ilk tam boyutlu elektrikli motosikletini Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Honda WN7 adı verilen yeni model, geleneksel orta sınıf motosiklet performansını elektrikli güç aktarma sistemiyle bir araya getirirken, hızlı şarj desteği ve 140 kilometreye yakın menziliyle dikkat çekiyor.

Honda, elektrikli motosiklet stratejisinde önemli bir adım atarak ilk tam boyutlu elektrikli motosikleti Honda WN7'yi Avrupa'daki bayilerine göndermeye başladı. Model, daha önce elektrikli scooter modelleriyle bilinen markanın ilk büyük hacimli elektrikli motosikleti olma özelliğini taşıyor.

Honda WN7, tasarım olarak "naked" sınıfında konumlandırılıyor. Geleneksel Honda motosikletlerinin sürüş karakterini korurken elektrikli motorun sunduğu sessiz ve akıcı sürüş deneyimini öne çıkaran model, günlük kullanım ile sportif sürüşü bir araya getirmeyi hedefliyor.

Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa’da yola çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Motosiklet ilk olarak Birleşik Krallık'ta 12.999 sterlinden (yaklaşık 17.400 dolar) piyasaya sürüldü.

Toplam 217 kilogramlık ağırlığındaki motosiklet 67 beygir güç ve 100 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı ise 130 km olarak açıklandı. 9.3 kWh kapasiteli bataryaya sahip motor 140 kilometreye kadar menzil vadediyor. Ayrıca CCS2 portuyla hızlı şarj desteği sunan motosiklet yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa 30 dakikada ulaşıyor. Standart prizden ise şarj süresi 3 saate çıkıyor.

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