Honda Temmuz ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…

Temmuz 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Temmuz ayı fiyatları belli oldu.

Honda Temmuz 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.

Honda’nın temmuz ayı listesinde zam gelen tek model Prelude oldu. Haziran ayında 5.500.000 TL’den satılan modelin fiyatı 5.600.000 TL’ye çıktı.

GÜNCEL HONDA FİYATLARI

Model Motor Tipi Donanım Temmuz Fiyatı Kampanyalı Fiyat Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 2.525.000 TL - Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.659.000 TL 2.389.000 TL Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.810.000 TL 2.730.000 TL Honda Prelude 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.600.000 TL - Honda CR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.160.000 TL - Honda ZR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.970.000 TL -

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