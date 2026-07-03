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Honda Temmuz ayı fiyatları belli oldu: Sadece bir modele zam geldi
Honda Temmuz ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…
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T-Otomobil az önce
Honda'nın Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'deki güncel otomobil fiyat listesi ve modellerindeki değişiklikler açıklandı.
- Honda'nın Temmuz ayı fiyat listesi Türkiye'de satışta bulunan tüm modellerin güncel başlangıç fiyatlarını, donanım seçeneklerini ve öne çıkan özelliklerini içeriyor.
- Temmuz ayında zam gelen tek model Prelude oldu ve fiyatı 5.500.000 TL'den 5.600.000 TL'ye çıktı.
- Temmuz 2026 Honda fiyat listesinde yer alan modeller ve bazı fiyatları şunlardır: Honda Jazz Crosstar 2.525.000 TL, Honda HR-V Elegance 2.659.000 TL (kampanyalı 2.389.000 TL), Honda HR-V Advance 2.810.000 TL (kampanyalı 2.730.000 TL), Honda Prelude Advance 5.600.000 TL, Honda CR-V Advance 6.160.000 TL ve Honda ZR-V Advance 4.970.000 TL.
- Geçtiğimiz ay ZR-V modeli Honda'nın satış yelpazesine eklenmişti.
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Temmuz 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Temmuz ayı fiyatları belli oldu.
Honda Temmuz 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.
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Honda’nın temmuz ayı listesinde zam gelen tek model Prelude oldu. Haziran ayında 5.500.000 TL’den satılan modelin fiyatı 5.600.000 TL’ye çıktı.
GÜNCEL HONDA FİYATLARI
|Model
|Motor Tipi
|Donanım
|Temmuz Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Honda Jazz
|1.5L Hibrit Otomatik
|Crosstar
|2.525.000 TL
|-
|Honda HR-V
|1.5L Hibrit Otomatik
|Elegance
|2.659.000 TL
|2.389.000 TL
|Honda HR-V
|1.5L Hibrit Otomatik
|Advance
|2.810.000 TL
|2.730.000 TL
|Honda Prelude
|2.0L Hibrit Otomatik
|Advance
|5.600.000 TL
|-
|Honda CR-V
|2.0L Hibrit Otomatik
|Advance
|6.160.000 TL
|-
|Honda ZR-V
|2.0L Hibrit Otomatik
|Advance
|4.970.000 TL
|-
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