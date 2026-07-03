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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktaki başka bir araca çarpan ve kazanın şokuyla gözyaşlarına boğulan genç sürücüyü, olay yerine gelen babası sarılarak teselli etti. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ve araçlardan birinin ağaçlık alana savrulduğu kazada, babanın "Cana değil mala gelmesine şükrediyoruz" sözleri dikkat çekerken; polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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