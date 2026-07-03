Ankara-Niğde otoyolunda, Van'dan Ankara'ya seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

Aksaray'da yolcu otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Aksaray'da yolcu otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

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