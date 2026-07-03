Anadolu Ajansı
Aksaray'da yolcu otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var
Ankara-Niğde otoyolunda, Van'dan Ankara'ya seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Özetle DinleAksaray'da yolcu otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı...
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Gündem 5 dk önce
Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı.
- Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkan 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.
- İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
- Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
- Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
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Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
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