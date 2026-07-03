Topuk Yaylası kampı bitti, İsmail Kartal kararını verdi. İsmail Hoca ilk etap sonrası sekiz ismin biletini kesti. Sezona 30 kişilik oyuncu kadrosuyla giren sarı lacivertlilerde ikinci temizlik Avusturya’da yapılacak…

MEHMET EMİN ULUÇ - Topuk Yaylası kampıyla sezon hazırlıklarına start veren F.Bahçe’de teknik direktör İsmail Kartal hızlı ve sert bir başlangıç yaparken takım da şekillenmeye başladı. Ciddi bir temizliğe ihtiyacı olan kadroda 9 günlük ilk etap sonrası ayrılacak isimler netleşti. Ağırlıklı olarak günde çift idman yaptıran İsmail Hoca, oyuncuların âdeta pestilini çıkarırken, Topuk Yaylası’nın parlayanı kiralık Archie Brown oldu. Takımla çalışmalara sonradan başlayan Skriniar ile Asensio yavaş yavaş form tutarken, Talisca’nın hafif sakatlığı korkuttu, Avrupa açılışını kaçıracak Muriç moralleri bozdu.

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Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampından

GENÇLER SÖNÜK KALDI

Kamp sonunda kalemleri kırılanlar ise ağırlıklı olarak gençlerdi. İsmail Kartal; Yiğit Fidan, Omar Fayed, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Emre Demir ve Âdem Demir’i Avusturya’daki ikinci etap çalışmalarına götürmeme kararı adlı. İrfan Can Eğribayat ile Musaba da hocanın planlarında yer almıyor. Kiralıktan dönen Livakovic, Amrabat, Diego Carlos’la yolları ayıracak sarı lacivertlilerde, talipleri çok olmasına rağmen Oosterwolde’ye vize yok. İrfan Can Kahveci de Kartal’ın takımda görmek istediği isimlerden biri. F.Bahçe, 5 Temmuz’da yerli millileriyle Avusturya’ya uçacak.

TEK FORVET O

Fenerbahçe’den ayrılacağı iddia edilen Anderson Talisca, Gornik maçına golcü olarak çıkacak. Takımdan ayrılması söz konusu olmayan sambacı, Muriç’in sakatlığı sebebiyle takımın en büyük gol umudu olarak sahne alacak.

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampından

NEŞELİ KAPANIŞ

Topuk Yaylası kampını dün yaptığı idmanla noktalayan Fenerbahçe’nin kapanış çalışması keyifli anlara sahne oldu. Dar alanda top kapma çalışmasında anlaşmazlığa düşen Asensio ile Guendouzi, tartışmak yerine VAR’a gitti! Antrenmanı çeken sosyal medya ekibinin kamerasından izlenen pozisyonda Asensio haklı çıktı.

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