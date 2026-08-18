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Ekonomi

Ya olmasaydı? "İstanbul Havalimanı gecikseydi hava trafiği kilitlenirdi"

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Ya olmasaydı?
Fotoğraf Başlığı Ya olmasaydı? İstanbul Havalimanı gecikseydi hava trafiği kilitlenirdi

İstanbul Havalimanı, günlük 1.739 uçuş, 290 bin 287 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul Sabiha Gökçen de yeni rekoruna 180 bin 914 yolcu sayısıyla ulaştı... Uzmanlar, “İstanbul havalimanı olmasa, Sabiha Gökçen yenilenmeseydi hem hava hem kara yolunda trafik kilitlenirdi” diyor...

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Türkiye’yi sivil havacılıkta Avrupa’nın zirvesine taşıyan İstanbul Havalimanı, yeni bir rekora daha imza attı. Toplamda 4 fazdan oluşan, 42 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı, peş peşe rekorlar kırdığı ağustos ayının 16. gününde, hem yolcu hem de uçak iniş ve kalkış sayılarında yeni bir rekora imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre, 16 Ağustos 2026’ta İstanbul Havalimanı’nda 1.739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldı. Bakan Uraloğlu açıklamasında “İstanbul Havalimanı’mız, sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Ya olmasaydı? "İstanbul Havalimanı gecikseydi hava trafiği kilitlenirdi"
Başlık ResmiYa olmasaydı? "İstanbul Havalimanı gecikseydi hava trafiği kilitlenirdi"

ATATÜRK HAVALİMANI BU TRAFİĞE DAYANAMAZDI

16 Ağustos 2026 Pazar günü, İstanbul’un diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen’de de 958 uçuş ve 180 bin 914 yolcu trafiği ile tarihinin en yüksek günlük performansına ulaşarak rekora imza attı. Böylece havalimanında günlük yolcu sayısı ilk kez 180 bin seviyesinin üzerine çıktı.

İlk olarak 1912 yılında Yeşilköy Hava Meydanı adıyla askeri amaçla kurulan, ardından modern bir uluslararası havalimanı olarak 1 Ağustos 1953 tarihinde Yeşilköy Havalimanı adıyla hizmete başlayan, 29 Temmuz 1985’te Atatürk Havalimanı adını alan havaalanı da yıllarca hızla büyüyen uluslararası trafiğe ev sahipliği yaptı. Buradaki iniş kalkış rekoru günlük 1.500 uçak iniş kalkışıyla 18 Eylül 2016’da kırıldı. Yani 57,6 saniyede bir uçağa hizmet verilmiş oldu. Günlük 230 bin yolcu ile rekor ise 18 Ağustos 2018’de kırıldı.

Ya olmasaydı? "İstanbul Havalimanı gecikseydi hava trafiği kilitlenirdi"
Başlık ResmiYa olmasaydı? "İstanbul Havalimanı gecikseydi hava trafiği kilitlenirdi"

Uzmanlara göre, aynı anda iniş ve kalkış yapılabilen 3 pisti bulunan İstanbul Havalimanı olmasaydı, Atatürk Havalimanı bu uçuş talebini kaldırmaz kilitlenirdi. Turizm sektör temsilcileri, İstanbul Havalimanı uçuşlara açılmadan evvel, Atatürk Havalimanı’nın tıkanan trafiğine dikkati çekerek “Özellikle bayram zamanları ve turizmin yoğun olduğu dönemlerde uzayan rötarlar ile uçakların 45 dakikaya varan havada bekletilmesi gibi durumların yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nda hem pist hem yolcu hizmet alanları bu trafiği kaldıramaz, kilitlenirdi” ifadesini kullanıyor. Bakanlığın verdiği bilgiye göre İstanbul Havalimanı, 330’dan fazla destinasyona direkt uçaşların sağlandığı en büyük küresel aktarma merkezlerinden biri olarak, en son Almanya’yı geçerek Avrupa birincisi olmuş, ilk 5’te bulunduğu dünya liginde ise hızla ilerliyor.

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YUKARI DOĞRU ÇIKIYOR

İstanbul Havalimanı, arazi büyüklüğünde 76,5 kilometrekarelik dev arazisiyle dünya genelinde 4’üncü sırada. İlk sırada Suudi Arabistan’ın Kral Fahd Havalimanı bulunur ve 776 kilometrekarelik dev büyüklüğe sahiptir. İkinci ABD’nin Denver Havalimanı (147,8 kilometrekare), üçüncü Malezya’nın Kuala Lumpur Havalimanı (100 kilometrekare) ve dördüncü de 76,5 kilometrekare ile İstanbul Havalimanı olarak sıralanır. 5’inci sırada yine bir ABD Havalimanı, Dallas bulunur 69,7 kilometrekare). Yolcu sayısına göre dünya 5’incisi olan İstanbul Havalimanı, İngiltere’yi geçerek Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Toplam 42 kilometrelik yüksek teknoloji içeren bağaj sistemleri, bekleme sürelerini en aza indirirken, 3’lü bağımsız pisti sayesinde de zamanında kalkışta yüzde 88’e ulaşan bir başarı sağlamış durumda...

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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