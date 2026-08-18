Ticaret Bakanlığı verilerine göre, güvenli olmayan veya tağşişe konu olan ya da işaretleme, etiketleme ve belgelendirme işlemleriyle tüketiciyi yanıltan ürünleri ihraç etmeleri sebebiyle son üç yılda 23 firmaya idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin ‘Türk malı’ imajına zarar veren firmalara uygulanan cezalarla ilgili yazılı soru önergelerini cevapladı.

Bolat, 2023 yılında 8, 2024 yılında 5, 2025 yılında 6 ve 2026 yılının ilk altı ayında 4 firma olmak üzere, toplam 23 firmaya güvenli olmayan veya tağşişe konu olan ya da işaretleme, etiketleme ve belgelendirme işlemleriyle tüketiciyi yanıltan ürünleri ihraç etmeleri nedeniyle idari para cezası uygulandığını kaydetti.

‘Türk malı’ imajına zarar veren firmalara ceza yağdı! Tüketiciyi yanıltan ürünler yurt dışına da satılmış

Reklam Kurulunun doğrudan ‘Türk malı’ imajına yönelik bir denetim mekanizması yürütmediğini, buna karşın 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda yaklaşık 787 milyon liralık idari para cezası uygulandığını belirten Bakan Bolat, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında uygulanan bu idari para cezalarının toplam 3 milyon 729 bin 167 liralık bölümünün tahsil edildiğini açıkladı.

Bolat, idari para cezası uygulanan firmaların faaliyet alanlarının ise tarım ve gıda ürünleri, ayakkabı ve tekstil ürünleri ile çeşitli sanayi ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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