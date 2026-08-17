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Dünya

Trump, Körfez ülkesini hedef aldı: Pek iyi davranmıyorlar

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Trump, Körfez ülkesini hedef aldı: Pek iyi davranmıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ı yerle bir edebileceklerine ilişkin açıklamalarına yönelik bir soruya cevabında, "Bence pek iyi davranmıyorlar ama onlarla başa çıkıyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la bugün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

İran'la nihai bir anlaşmaya varıp varamayacakları yönündeki soru üzerine ABD Başkanı, "Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar." dedi.

Trump, İran'ın nükleer programı konusunda ABD'nin gerekli gördüğü maddelerin kabul edilmesi konusunda henüz istediği noktada olmadıklarını belirterek, "her ne olursa olsun Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı" mesajını vurguladı.

Trump, Körfez ülkesini hedef aldı: Pek iyi davranmıyorlar
Başlık ResmiTrump, Körfez ülkesini hedef aldı: Pek iyi davranmıyorlar

ABD BAŞKANI'NDAN UMMAN'A MESAJ

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda "karşılarına çıkması halinde" Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına atıf yaparak, bu ülkenin kendileri için sorun olmadığını belirtti.

Umman'a karşı sabrının tükenip tükenmediği sorusuna Trump, "Hayır ama pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz." cevabını verdi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ABD TOPRAĞI SAYILMASI TARTIŞMASI

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdiğini ve bunu desteklediğini ifade ederek, "Bence bu harika bir fikir." dedi.

Trump, boğazda tamamen ABD'nin kontrolünün olduğunu ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasının çok iyi şekilde işlediğini savundu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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