Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Burnham telefonda görüştü: İlişkilerde yeni dönem mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve yeni başlayan Burnham'ı tebrik ederek, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İletişim Başkanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre; görüşmede Türkiye ile Birleşik Krallık arasında başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlarda yürütülen iş birliğine dikkat çekildi.

Erdoğan, iki ülke tarafından imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesinin önemine vurgu yaptı.

TİCARET VE YATIRIM HEDEFLERİ DE GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım alanlarında belirlenen hedeflere ulaşılması için iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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