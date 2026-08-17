Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik önemli mesajlar verdi. Gürlek, "Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir" dedi.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si dün sabah tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kuriş de bulunurken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten soruşturmaya dair önemli bir açıklama geldi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir" diyen Gürlek, şöyle devam etti:

"VATANDAŞIN DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETTİLER"

"Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir. Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez.

Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: Dini duyguları istismar ettiler

KARDEŞİNİN EVİNDE 200 KİLO ALTIN BULUNMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapılmıştı. Tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası