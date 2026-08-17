Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı

ABD’de yayımlanan bir rapor, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde yönetimdeki ultra zenginlerin sayısındaki dikkat çekici artışı ortaya koydu. Rapora göre en az 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, en az 100 milyon dolar servete sahip hükümet yetkililerinin sayısının önceki üç başkanlık döneminin toplamını geride bıraktığı belirtildi.

Kâr amacı gütmeyen tüketici savunma grubu Public Citizen tarafından yayımlanan rapora göre, Trump yönetiminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili bulunuyor.

Raporda bu isimlerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının ise yürütme organında üst düzey görevlerde olduğu belirtildi. Trump'ın 23 üyeli kabinesinin de 8 üyesinin en az 100 milyon dolarlık servete sahip olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ BAŞKANLARIN TOPLAMINI 4'E KATLADI

Rapora göre eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip 5 yetkili bulunurken, bu sayı Barack Obama döneminde 3, Joe Biden döneminde ise 5 olarak kaydedildi.

Böylece Trump yönetimindeki 57 ultra zengin yetkili, önceki üç başkanlık dönemindeki toplam sayının 4 katından fazlasına ulaştı.

Forbes'un servetinin 6 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ettiği Trump ile serveti 800 milyar doları aşan ABD'li milyarder Elon Musk ise değerlendirmeye dahil edilmedi.

"YANLIŞ TEŞVİKLERE VE YOLSUZLUĞA YOL AÇABİLİR"

Public Citizen Eş Başkanı Lisa Gilbert, rapora ilişkin değerlendirmesinde hükümetin yönetim kademelerinde ultra zenginlerin ağırlıkta olmasının risklerine dikkat çekti.

Gilbert, bu durumun "yanlış teşviklere ve yolsuzluğa" yol açabileceğini savundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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