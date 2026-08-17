Suç örgütü kurup yönettiği iddiasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kuriş kendisinin sadece bir kanaat önderi olduğunu söyleyip "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim." dedi. Kuriş'in ifadelerinin MASAK raporlarıyla çelişmesi ise dikkat çekti. Kendisine ait 3 katlı ev, 1 arsa ve 1 araç olduğunu söyleyen Kuriş'in ifadesine karşılık, soruşturma dosyasında aileye ait 191 gayrimenkul olduğu kaydedildi.

Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı. Suçlamaları kabul etmene Kuriş, kendisini Süleyman Hilmi Tunahan'ın "varisi ve temsilcisi" olarak tanımladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün de desteklediği soruşturmada, örgüt idareciliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilen Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılık ifadelerinden dikkat çekici detaylar çıktı.

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! MASAK raporlarıyla çelişiyor

YÜZDE 5 DEDİĞİ HİSSE YÜZDE 37,5 ÇIKTI

Kuriş'in ifadesinde ‘komşum' diye tanıttığı Osman Aslanali'den 3 milyon dolarlık senet aldığı meydana çıkarken, senedi gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışının ‘teminatı' olarak gösterdi. Arden Gıda'daki payını yüzde 5 olarak anımsadığını söylemesine karşın resmi kayıtlarda hissesinin yüzde 37,5'e dek çıktığı fark edilid. Ortağı olduğu ve ardından kardeşine devrettiği Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 6,52 milyar lirayı aşarken hesaplara 76,5 milyon lira nakit ve elektronik ödeme kuruluşları üstünden 52,3 milyon lira giriş yapıldığı MASAK kayıtlarına yansıdı.

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Kendi ismine kayıtlı aktif GSM hattı olmadığını ifade eden Kuriş, evinde yakalanan yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyasını ise ‘aile birikimi' olarak açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla emniyet ve savcılıkta ifade veren Alihan Kuriş'in beyanları ile kendisine okunan MASAK tespitleri, dosyadaki dikkat çekici para hareketlerini ve Kuriş'in bazı yanıtları ile resmi kayıtlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı.

"SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN'IN VARİSİYİM"

Kuriş, kendisine isnat edilen suçlamaların bütününü reddederek yapılan soruşturmayı ‘itibar suikastı' olarak tanımladı. Savcılıkta kendisini ‘Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim' sözleriyle tanımlayan Kuriş, "Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim" ifadelerini kullandı.

Kuriş'in sorgusundaki bir başka önemli detay iletişim yöntemiydi. Savcılık ifade tutanağının kimlik bilgilerinin olduğu kısmına "Aktif kullandığı herhangi bir GSM numarası yoktur" kaydı geçirildi.

KENDİ ADINA KAYITLI HATTI YOK

Emniyette de kendi ismine kayıtlı GSM hattı olmadığını belirten Kuriş, çoğunlukla ofis telefonunu kullandığını fakat ofis numarasını da o anda net olarak anımsamadığını iddia etti.

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! MASAK raporlarıyla çelişiyor

Aile mensuplarının GSM hatları üstünden irtibat kurduğunu söyleyen Kuriş, başka kişilerin adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı bir telefon hattının da olmadığını belirtti.

SORULAN İSİMLERE "TANIMAM" DEDİ

Kuriş savcılıkta kendisini bir kanaat önderi olarak tanıtırken, soruşturma kapsamında kendisine yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi soruldu. Kuriş çok sayıda isim için "tanımam", "ismini duymuşluğum vardır" ya da "birkaç kez gördüm" biçiminde yanıt verdi.

Bazı isimleri ise hocaefendi, vaiz, vakıfta çalışan kişi ya da sosyal çevreden tanıdığım kişiler biçiminde tarif etti.

VAKIFLA İLİŞKİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ümraniye Gümüşsoy Vakfı'nda birçok kişiyi gördüğünü kaydeden Kuriş, buna karşın söz konusu vakıfla herhangi bir ilişkisi olmadığını iddia etti. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le ise ortak ticari faaliyetlerinin sürdüğünü açıkça söyledi.

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! MASAK raporlarıyla çelişiyor

Kuriş'e savcılıkta sorulan en ağır iddialardan biri Rüstem Şahin'in dosyaya giren ifadesi oldu. Şahin'in ifadesinde, Kuriş'in yapının başına geçmesinin sonrasında ticari kurum ve yurtların idarecileri başta olmak üzere cemaat üyelerine mutlak itaat hususunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup isim aracılığıyla yapıyı idare ettiği iddia edildi.

"HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Kuriş ise Rüstem Şahin'i tanımadığını söyleyerek, "Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Kuriş aylık gelirinin yaklaşık 380 bin lira olduğunu, gelirinin firmadann aldığı ücret ve kira gelirlerinden oluştuğunu kaydetti. Malvarlığı sorulduğunda babasından miras kalan gayrimenkullerin dışında Sakarya Erenler'de bir ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendisine ait 3 katlı ev, Kısıklı'da aile üyeleri ile ortak yaklaşık 450 metrekare arsa ve 2008 model Mercedes araç olduğunu söyledi. İş Bankasındaki kişisel hesabında ise anımsadığı kadarıyla yaklaşık 650 bin lira olduğunu belirtti.

AİLEYE AİT 191 GAYRİMENKUL TESPİT EDİLDİ

Kuriş ayrıca Altun Mimarlık İnşaat'ın yüzde 51 hissedarı olduğunu, ELF Yapı'da geçmişte yüzde 49 hisseye sahip olduğunu belirtti. Buna karşılık soruşturma kapsamında Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kuriş'in ifadelerindeki en dikkat çekici farklılıklardan biri Arden Gıda'daki ortaklık oranında meydana çıktı. Kuriş, şirketle alakalı sorulara verdiği yanıtlarda Arden Gıda'daki hisse oranını yüzde 5 olarak anımsadığını belirtti.

Fakat ifade tutanağına giren GİB kayıtlarına göre Kuriş'in hissesi farklı dönemlerde yüzde 10, yüzde 2 ve yüzde 5 olurken, 12 Şubat 2020 ile 28 Temmuz 2021 arasında yüzde 37,5'e çıktı. Kuriş'e bu kayıtların okunmasına karşın "Hissedarı olduğum dönemlerde de hisse payımı yüzde 5 olarak hatırlamaktayım" dedi.

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! MASAK raporlarıyla çelişiyor

HİSSELERİ KARDEŞİNE DEVRETMİŞ

Kuriş'in Arden Gıda ortaklığının süresi ile alakalı beyanlarında da farklılık görüldü. Emniyet ifadesinin başında, anımsadığı kadarıyla 2003-2023 seneleri arasında Arden Gıda'da hissedar olduğunu belirtti. MASAK tespitleri ile ilgili sorulara geçildiğinde ise hisselerinin bütününü Temmuz 2021'de devrettiğini söyledi. Savcılıkta da 2021'de şirketten ayrıldığını belirten Kuriş'e hisselerini kime devrettiği sorulduğunda "Kime devrettiğimi hatırlamıyorum, ancak kardeşim olabilir" yanıtını verdi. Resmi kayıtlarda ise payların kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devredildiği tespit edildi.

Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği Arden Gıda'nın mali hareketleri, sorgunun en derinlikli kısmını oluşturdu. MASAK verilerine göre Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasındaki 6 milyar 520 milyon 264 bin liraya ulaştı.

Firmanın sadece 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon lirayı geçti. MASAK, analiz kapsamındaki firmaların finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde özellikle 2020 sonrasında ve 2022 itibarıyla belirgin artışlar görüldüğünü belirtti.

76 MİLYON LİRA NAKİT YATIRILDI

Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin lira nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üstünden ise toplam 52 milyon 381 bin lira kadar transfer girişi olduğu kayıtlara geçti. Bunun yaklaşık 52 milyon 374 bin lirasının SİPAY üstünden 273 işlemde gerçekleştiği görüldü.

MASAK'ın değerlendirmesinde sadece rakamların büyüklüğüne değil, paranın kaynağına ve şirketler arasındaki hareketine de dikkat çekildi. Raporda analiz konusu firmaların önemli kısmında yüksek nakit sirkülasyonu olduğu, şirketlere ‘kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri' yapıldığı ve bu paraların farklı firmalara aktarılmasının şüpheli olduğu kaydedildi.

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! MASAK raporlarıyla çelişiyor

MASAK'TAN SAHTE FATURA UYARISI

MASAK ayrıca firmalar arasındaki mal alış-satış kayıtlarında aynı şirketler arasında hem yüksek miktarlı alış hem de yüksek miktarlı satış işlemleri bulunmasını ‘sahte faturalaşma açısından dikkat çekici' olarak yorumladı.

Raporda mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri, yüksek vergisel iadeler, nakit hareketleri ve firmalar arasındaki yoğun para transferleri de incelendi. MASAK sonuç kısmında bu işlemlerin ‘organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe uyandırdığı' ifadesine yer verildi.

SERMAYE BÖLÜNÜP YENİ ŞİRKET KURULMUŞ

Raporda ayrıca 200 milyon lira sermayeli analiz kapsamındaki bir firmanın 2025 senesinde bölünmesiyle 1 milyar 358 milyon 236 bin lira sermayeli yeni bir firma kurulması da dikkat çekici bulundu. MASAK, yeni firmanın sermaye dışında özkaynak, mal alış-satış ve transfer kaydının olmamasını ve firmalarda peş peşe gerçekleştirilen bölünme, birleşme ve devir işlemlerinin mali zincirin takibini güçleştirmesini de değerlendirmesine ekledi.

Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari ilişkilerinden biri ise Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri ile oldu. 2017-Haziran 2026 arasındaki banka kayıtlarında iki firma arasındaki işlem hacmi yaklaşık 339,6 milyon lira olurken, Arden Gıda'nın sadece 2025 senesinde bu şirketten yaptığı mal ve hizmet alışının 391 milyon 215 bin liryıa bulduğu belirtildi. Kuriş'e Akdeniz Toros'un idarecileri sorulduğunda ise "Ürünlerinin müşterisiyim, bunun haricinde başka bir bilgim yoktur, yöneticilerini bilmem" yanıtını verdi.

MASAK kayıtlarında Arden Gıda'ya MS Yapı Proje ve İnşaat'tan gerçekleştirilen iki ayrı yüksek tutarlı para girişi de bulundu. Haziran 2025'te yaklaşık 4 milyon lira ‘gayrimenkul ön ödeme bedeli', Temmuz 2025'te ise yaklaşık 32 milyon lira ‘tapu bedeli kalan' açıklamasıyla firma hesabına toplam 36 milyon lira'nın üstünde para girdi.

MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEMLER SORULDU

MASAK'ın milyarlarca liralık işlem hacmi, nakit girişleri, firmalar arası para hareketleri ve fatura ilişkileri ile alakalı tespitlerinin okunmasının hemen sonrasında Kuriş'e bu işlemlerle ilgisinin olup olmadığı soruldu. Kuriş savunmasının merkezine Arden Gıda'daki hisselerini 2021'de devretmesini koydu. Kuriş, "Ben söz konusu Arden Gıda'daki hisselerimin tamamını resmi kayıtlarda da görüleceği üzere 07/2021 tarihinde devrettim. MASAK raporunda bahsedilen ve yorumlanan verilerin tamamı 2023 ve sonrası tarihe aittir" açıklamasını yaptı.

Alihan Kuriş

Fakat kendisine okunan MASAK sonuç kısmında analiz kapsamındaki firmalarda finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerindeki belirgin yükselişin 2020 senesinin ardından ve özellikle 2022 itibarıyla gözlemlendiği kaydedildi.

Kuriş daha sonraki yanıtında ise usulsüz olduğu iddia edilen konuların 2022 ve sonrasında gerçekleştiğini ifade ederek bu işlemler ile alakalı bilgi ya da görgüsünün bulunmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Kuriş'e soruşturma kapsamında çok sayıda firma ile alakası da soruldu. ELF Yapı ve Altun Mimarlık'la ortaklık bağını kabul eden Kuriş, Güldeniz İnşaat ve Ardeniz Emlak'ın annesi ve dayılarına miras kalan firmalar olduğunu belirtti.

KAYINBABASININ ŞİRKETLERİYLE İLİŞKİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kayınbabası Mustafa Kösemusul'un ortak olduğu Perka Yapı, Asya Otomotiv, Ada Nakış, Verona, Ada Dokuma ve Asya Süs Bitkileri firmalarıyla ise kendisinin ‘Herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur" savunmasını yaptı.

Güleryüz Kuyumculuk'un eşinin ablasının eşine ait olduğunu söyleyen Kuriş, bu firma ile de ticari, hukuki ya da fiili bağlantısı olmadığını kaydetti.

13 Ağustos'ta Kuriş'in evinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına da el konulmuştu. Kuriş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve ne amaçla evinde bulundurduğu soruldu.

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! MASAK raporlarıyla çelişiyor

Kuriş, ziynetlerin bir kısmının eşiyle düğünlerinde takılan takılar, bir kısmının ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu iddia ederek "Bunların tamamı benim ailemin birikimidir" savunmasında bulundu.

Kuriş'in evindeki aramada meydana çıkan en dikkat çekici belgelerden biri 29 Ocak 2021 tarihli 3 milyon dolarlık senet oldu. Senette alacaklı Alihan Kuriş, borçlu ise Osman Aslanali olarak yazıyordu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Kuriş, aynı kişiyi ifadesinin başında sadece "İstanbul'dan komşum" biçiminde tanımladı ve aralarında tamamlanmış herhangi bir ticari ilişki olmadığını belirtti.

Çelik kasada olan 3 milyon dolarlık senet sorulunca Kuriş bu defa Aslanali ile bir gayrimenkul satışı yapmayı düşündüğünü söyleyerek senedin "gayrimenkul satışına ilişkin teminat senedi" olduğunu belirtti.

Satışın olmadığını, senedin bu sebeple kendisinde kaldığını ve vadesinin geçtiğini söyledi. Böylece Kuriş'in "Tamamlanmış ticari ilişkim yok" dediği komşusuyla 3 milyon dolarlık bir gayrimenkul işlemi planladığı kendi ifadesiyle meydana çıktı.

Gerçekleşmediği söylenen satışa ait milyonlarca dolarlık senedin yaklaşık 5,5 sene süresince çelik kasada tutulması ise dosyanın dikkat çeken detaylarından birisi oldu.

Kuriş hem emniyet hem de savcılık ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaların bütününü reddetti. MASAK raporundaki konular ve tanık beyanları soruşturma kapsamında değerlendirilirken Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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