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Spor

EuroLeague'de ikinci hafta: Fenerbahçe'nin konuğu Bayern Münih

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EuroLeague'de ikinci hafta: Fenerbahçe'nin konuğu Bayern Münih
Başlık ResmiEuroLeaguede ikinci hafta: Fenerbahçenin konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

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Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.

İlk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih ise Hapoel Tel Aviv'i 86-84'lik skorla devirdi.

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius,
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius,

20'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 19 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 15 defa parkeden galip ayrılırken; Alman takımı, 4 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı 88-73 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 85-76'lık skorla kaybetti.

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Fenerbahçe, Euroleague'e galibiyetle başladı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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