EuroLeague'de ikinci hafta: Fenerbahçe'nin konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

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Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.

İlk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih ise Hapoel Tel Aviv'i 86-84'lik skorla devirdi.

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius,

20'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 19 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 15 defa parkeden galip ayrılırken; Alman takımı, 4 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı 88-73 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 85-76'lık skorla kaybetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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