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Spor

Fatih Tekke günler sonra sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti

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Fatih Tekke günler sonra sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti
Başlık ResmiFatih Tekke günler sonra sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti

Trabzonspor'daki görevinden 2 Eylül'de ayrılan Fatih Tekke, Mısır basınına konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, kısa süre birlikte çalıştığı Muhammed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası istifa etmesine karşın görevine geri dönen, 2-1'lik Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından yolların ayrılmasına karar verilen Fatih Tekke, Trabzonspor'da kısa süre birlikte çalışma fırsatı bulduğu Muhammed Salah hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 18 ay geçirdi.
Başlık ResmiFatih Tekke, Trabzonspor'un başında 18 ay geçirdi.

"SALAH HARİKA BİR İNSAN"

Mısır basınından Cairo 24'e konuşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Ne yazık ki Salah ile uzun zaman geçirme fırsatım olmadı ancak harika bir insan. Saha içinde ve saha dışında profesyonel. Birlikte olduğumuz kısa süre boyunca kendine özgü kişiliğini fark etmek kolaydı ve bu herhangi bir takım için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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"HER SİSTEMDE ETKİLİ"

Salah'ın oyun sistemindeki rolü ve en etkili olduğu pozisyonla ilgili soruya Tekke, "Salah herhangi bir oyun sisteminde etkili bir oyuncu ve kariyeri boyunca bunu her zaman kanıtladı. Bu yüzden konunun sahadaki tek bir pozisyon veya rolle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Her sistemde fark oluşturur. Çok profesyonel bir futbolcu. Onunla kısa bir süre geçirmeme rağmen unutulmaz anlar paylaştık. Bizimle olması gerçekten özeldi" cevabını verdi.

Muhammed Salah, Trabzonspor'da 8 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiMuhammed Salah, Trabzonspor'da 8 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

"MISIR LİGİ'NDEN TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNECEĞİM"

Fatih Tekke, Mısır Ligi'nde teknik direktörlük yapma ihtimaliyle ilgili ise "Futbolu seviyorum ve takımımın gelişimini takip etmekten, onu geliştirmek için çalışmaktan keyif alıyorum. Gelecekte uygun bir fırsat gelirse kesinlikle düşüneceğim" değerlendirmesini yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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