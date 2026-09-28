25 ilde siber suçlara neşter! 473 gözaltı, 286 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını, 286’sının tutuklandığını, 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı.”

25 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-286’sı tutuklandı.

-92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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