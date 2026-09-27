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Karşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Keklikler'den Atiye'ye: Senden nefret ediyorum

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Karşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Keklikler'den Atiye'ye: Senden nefret ediyorum
Başlık ResmiKarşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Kekliklerden Atiyeye: Senden nefret ediyorum

Şarkıcı ve oyuncu Berrin Keklikler, meslektaşı Atiye'yle geçmişte yaşadığı olayı anlattı. "Hala iliklerime kadar senden nefret ediyorum" diyen Keklikler'in sert sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Şarkıcı ve oyuncu Berrin Keklikler, sosyal medyada karşısına çıkan Atiye videosunun ardından yıllar önce yaşadığı olayı yeniden gündeme taşıdı.

Keklikler, henüz 19 yaşındayken yaşadığını söylediği olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını belirterek ünlü şarkıcı hakkında sert ifadeler kullandı.

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Keklikler’in anlattığına göre olay, Atiye’nin geçmişte çalıştığı stüdyoyu kiralaması sırasında yaşandı. Stüdyonun kullanım süresinin uzaması üzerine ne kadar daha süreceğini sorduğunu belirten Keklikler, bu sorusunun ardından Atiye’nin kendisine bağırdığını iddia etti.

Berrin Keklikler
Başlık ResmiBerrin Keklikler

Aradan yıllar geçmesine rağmen yaşadığı olayı unutmadığını söyleyen Keklikler, sosyal medyada Atiye’nin videosuna rastlayınca geçmişteki anının yeniden aklına geldiğini ifade etti.

"ATİYE TRAVMASI"

Keklikler, sosyal medya paylaşımında yaşadığı olayın kendisinde bıraktığı etkiyi "Atiye travması" sözleriyle tanımladı. O dönem 19 yaşında olduğunu ve yaşananlar karşısında ne diyeceğini bilemediğini anlatan Keklikler, aradan geçen zamana rağmen Atiye’ye yönelik öfkesinin devam ettiğini söyledi.

Karşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Kekliklerden Atiyeye: Senden nefret ediyorum
Başlık ResmiKarşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Kekliklerden Atiyeye: Senden nefret ediyorum

Yaşadıklarını uzun süre sorguladığını dile getiren Keklikler, Atiye’nin tavrını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aklıma, yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp kiraladığınız zamanı aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve gece olduğu için 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi.

Karşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Kekliklerden Atiyeye: Senden nefret ediyorum
Başlık ResmiKarşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Kekliklerden Atiyeye: Senden nefret ediyorum

Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim; kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hala iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü, tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum.

Karşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Kekliklerden Atiyeye: Senden nefret ediyorum
Başlık ResmiKarşısına çıkan video eski defterleri açtı... Berrin Kekliklerden Atiyeye: Senden nefret ediyorum

Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hala nefret ediyorum, hoşça kal"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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