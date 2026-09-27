Antalya'da korkunç kaza! Durakta beklerken feci şekilde can verdiler

Antalya’da kontrolden çıkan tır, trafik lambalarına ve bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi. Durakta bekleyen 2 kişi tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Çolaklı Süral kavşağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Antalya yönünden Manavgat istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ç. yönetimindeki tır, kavşakta trafik lambalarına ve aynı yönde ilerleyen Gürkan T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi.

Antalyada korkunç kaza! Durakta beklerken feci şekilde can verdiler

TIRIN ALTINDA KALDILAR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların durakta bekleyen iki kişinin tırın altında kaldığını belirtmesi üzerine olay yerine vinç ve iş makineleri çağrıldı.

Antalyada korkunç kaza! Durakta beklerken feci şekilde can verdiler

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kaldırılan tırın altından iki kadının cansız bedeni çıkarıldı.

Antalyada korkunç kaza! Durakta beklerken feci şekilde can verdiler

HAYATINI KAYBEDENLER YABANCI UYRUKLU

Olay yerinde bulunan çantadaki kimlik incelemelerinde, hayatını kaybeden kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Cenazeler, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Antalyada korkunç kaza! Durakta beklerken feci şekilde can verdiler

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise savcılık talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANI ANLATTI

Görgü tanıkları, tırın önce sinyalizasyon direğine, ardından seyir halindeki otomobile çarparak durağa devrildiğini ve durakta bekleyen iki kişiyi altına aldığını ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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