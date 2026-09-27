Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görev süresinin bitimine 7 ay kala istifa etti. Vucic'in hamlesi erken cumhurbaşkanlığı seçiminin önünü açarken, gözler 25 Ekim'deki genel seçimlere çevrildi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ikinci ve son 5 yıllık görev süresinin bitmesine yaklaşık 7 ay kala, 27 Eylül’de istifasını resmen sundu. Cumhurbaşkanlığı binasındaki son akşamı olduğunu açıklayan Vucic’in kararı, ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçim sürecini başlattı.

Sırbistan Anayasası uyarınca, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar Parlamento Başkanı Ana Brnabic geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Sırbistan’da Vucic hamlesi! Cumhurbaşkanlığından istifa etti, Başbakanlığa göz dikti

PROTESTOLAR SEÇİM GETİRDİ

Sırbistan'da uzun süredir devam eden yolsuzluk karşıtı öğrenci protestoları, Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunun çatısının çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle kitlesel eylemlere dönüşmüştü. Artan toplumsal baskının ardından Vucic, 9 Eylül'de parlamentoyu feshederek erken genel seçimlerin 25 Ekim’de yapılacağını duyurmuştu.

Sırbistan’da Vucic hamlesi! Cumhurbaşkanlığından istifa etti, Başbakanlığa göz dikti

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN BAŞBAKANLIĞA STRATEJİK GEÇİŞ

Vucic, istifasından önce yaptığı açıklamada 25 Ekim'deki seçimlerde başbakanlık için yarışacağını ilan etmişti. Reuters’a göre Vucic’in cumhurbaşkanlığı görevinden çekilmesi, partisi Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) seçimi kazanması halinde kendisinin başbakan olarak atanmasının önünü açıyor.

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