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Bakan Çiftçi açıkladı! Okul saldırıları sonrası yüzlerce kişi tutuklandı

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Bakan Çiftçi açıkladı! Okul saldırıları sonrası yüzlerce kişi tutuklandı
Başlık ResmiBakan Çiftçi açıkladı! Okul saldırıları sonrası yüzlerce kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medya ve Telegram gruplarında benzer eylem yapacağını belirten 2.419 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 243'ünün tutuklandığını açıkladı. Çiftçi, okul güvenliğine yönelik yeni tedbirleri de anlattı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığında konuştu.

Okul saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Çiftçi, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının bu konuda birlikte çalışma yürüttüğünü söyledi. Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin yeni bir protokolün de Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalandığını aktardı.

Bakan Çiftçi açıkladı! Okul saldırıları sonrası yüzlerce kişi tutuklandı
Başlık ResmiBakan Çiftçi açıkladı! Okul saldırıları sonrası yüzlerce kişi tutuklandı

OKULLARDA 31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ

Çiftçi, bu yıl okul bahçelerinde 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıkladı.

Okul çevrelerinde de güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirten Çiftçi, narkotik, güvenlik ve asayiş ekiplerinin çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ifade etti. Okulların çevresindeki metruk yapıların da kontrol edildiğini belirten Çiftçi, yıkılması gereken yapıların yıkıldığını, yıkılamayacak durumdakilerin ise erişime kapatıldığını söyledi.

Çiftçi, çocukların eylem hazırlığında olduğuna ilişkin herhangi bir işaret görülmesi halinde ilgili bakanlıkların harekete geçmesini sağlayacak çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Çiftçi açıkladı! Okul saldırıları sonrası yüzlerce kişi tutuklandı
Başlık ResmiBakan Çiftçi açıkladı! Okul saldırıları sonrası yüzlerce kişi tutuklandı

"243 TANESİ TUTUKLANDI"

Kahramanmaraş'taki saldırının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, sosyal medya ve Telegram gibi gruplarda eylem yapacağını belirten çocuklara yönelik işlemler gerçekleştirildiğini söyledi.

Çiftçi, "Bu sene içerisinde Kahramanmaraş saldırısından sonra sosyal medya platformlarında veya birtakım Telegram gibi gruplarda eylem yapacağını belirten, bununla ilgili paylaşımlarda bulunan çocuklardan 2.419 kişiyi gözaltına aldık, 243 tanesi tutuklandı" dedi.

Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı ile bu kişilerle ilgili yeniden çalışma yapacaklarını da belirtti.

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AİLELERE SİLAH UYARISI

Okul güvenliğinin yalnızca güvenlik güçlerinin alacağı önlemlerle sağlanamayacağını ifade eden Çiftçi, ailelere de çağrıda bulundu. Evinde silah bulunan ailelerin silahları çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmesi gerektiğini belirten Çiftçi, çocukların da yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi ayrıca bu yıl 599 organize suç örgütüne yönelik 1675 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 14 bin kişinin gözaltına alındığını ve 7 bin kişinin tutuklandığını açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise yıl içerisinde 40 bin operasyon gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, bu operasyonlarda 33 bin 750 kişinin tutuklandığını, 37 ton uyuşturucu madde ile 99 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadeleye de değinen Çiftçi, 188 bin hesap ve kişide suç unsuru tespit edildiğini, 40 bin web sitesinin erişime kapatıldığını ve 77 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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