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Dünya

Türkiye’yle savaş senaryosunu yazdılar: Atina ilk 24 saati hesapladı

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Türkiye’yle savaş senaryosunu yazdılar: Atina ilk 24 saati hesapladı
Başlık ResmiAtinayı korku sardı! Türkiye’yle savaş senaryosu: İlk 24 saati bile hesapladılar

Yunan basınında Türkiye ile olası bir kriz için yeni bir savaş senaryosu gündeme taşındı. Ta Nea, Türk askeri hareketliliğinin "kaçınılmaz saldırı hazırlığı" olarak değerlendirilmesi halinde Atina’nın önleyici saldırı seçeneğini devreye sokabileceğini öne sürdü. Senaryoda Türk üsleri, çıkarma unsurları ve askeri altyapının hedef alınabileceği iddia edildi.

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Yunan basını, Türkiye ile yaşanabilecek olası bir krize ilişkin askeri senaryoları yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz günlerde Çoban Adası (Kasos) açıklarındaki elektrik bağlantısı projesi üzerinden Türkiye’nin olası müdahalesine karşı Atina’nın hazırladığı üç aşamalı planı yazan Yunan basını, bu kez çok daha ileri bir senaryoyu tartışmaya açtı; önleyici saldırı.

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Ta Nea’nın haberinde, Türkiye ile deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle yaşanabilecek ciddi bir kriz sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı bir askeri hazırlığa girişmesi halinde Yunanistan’ın bunu "yakın ve kaçınılmaz bir saldırının işareti" olarak değerlendirebileceği öne sürüldü. Haberde, böyle bir durumda Atina’nın ilk saldırıyı gerçekleştirme seçeneğini değerlendirebileceği varsayımsal bir senaryo üzerinden anlatıldı.

Haberde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamada "uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar" düzenleme kabiliyetinden söz ettiği belirtildi.

TAYFUN VE BORA KORKUSU

Askeri analistlere ve kaynaklara dayandırılan varsayımsal senaryoya göre, Ege'de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle yaşanabilecek ciddi bir kriz sırasında Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi halinde Atina'nın bunu yakın ve kaçınılmaz saldırı hazırlığı olarak değerlendirebileceği öne sürüldü.

Atinayı korku sardı! Türkiye’yle savaş senaryosu: İlk 24 saati bile hesapladılar
Başlık ResmiAtinayı korku sardı! Türkiye’yle savaş senaryosu: İlk 24 saati bile hesapladılar

Senaryoda, Türkiye'nin çıkarma gemilerini yakıt ve savaş malzemesiyle hazırladığı, İHA filoları ile Bora ve Tayfun balistik füzelerini ileri üslerde en yüksek hazırlık seviyesine geçirdiği varsayıldı.

PATRİOT VE KİMON SINIFI FIRKATEYNLER DEVREYE GİRECEK

Senaryonun ilk aşamasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), müttefik ülkelerden sağlanan uydu verileriyle Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edeceği, Türk birliklerinin son operasyon emirlerini aldığının ve deniz piyadelerinin sevk edilmeye başlandığının belirlenmesi üzerine Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) acil toplanacağı belirtildi.

İstihbaratın yanlış veya eksik çıkması halinde ilk saldırıyı gerçekleştiren tarafın uluslararası alanda saldırgan olarak nitelendirilme ve diplomatik desteğini kaybetme riskinin bulunduğu kaydedildi.

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İkinci aşamada ise Yunanistan'ın, elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmeye, Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarıyla Türkiye'de bulunan bazı hava üslerindeki pistleri hedef almaya ve Spike NLOS ile Exocet sistemleriyle Türk çıkarma unsurlarını limanlarda vurmaya çalışabileceği iddia edildi.

Atinayı korku sardı! Türkiye’yle savaş senaryosu: İlk 24 saati bile hesapladılar
Başlık ResmiAtinayı korku sardı! Türkiye’yle savaş senaryosu: İlk 24 saati bile hesapladılar

Türkiye'nin muhtemel karşılığının füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) olabileceği, bu aşamada Yunanistan'ın Patriot sistemleri ile yeni Kimon sınıfı fırkateynlerin SeaFire radarlarının devreye gireceği öne sürüldü.

Son aşamada, ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi.

ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) taraflara ateşkes yönünde baskı yapacağının savunulduğu haberde, Yunanistan'ın bu aşamada müzakere masasına askeri açıdan avantajlı konumda oturacağı iddia edildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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