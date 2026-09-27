Bakan Gürlek’ten ‘fon soruşturması’ açıklaması: Vatandaşımızın haklarını yiyen varsa hesabını sorarız

‘Fon soruşturması’ hakkında açıklamalar yapan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek “Konu yargımızın tamamen kontrolünde ve takibindedir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını, hukuklarını asla yedirtmeyiz. Haklarını yiyen varsa da sonuna kadar bunun hesabını sorarız” dedi. Provokatif saldırılara kulak asılmaması gerektiğini belirten Gürlek “Bulanık suda balık avlama hevesine kapılmış nifak merkezleri, bu işten siyasi sonuçlar ve kazanımlar çıkarabilir miyiz diye ortamlarda boy göstermeye başladılar. Bu süreçten siyasi kazanç umanlar aradıklarını bulamayacaklar" diye vurguladı.

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Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanbeyli 10. Kitap Fuarı'na katılan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

"HAKLARINI ASLA YEDİRMEYİZ"

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; onların haklarını, hukuklarını asla yedirtmeyiz" diye belirten Bakan Gürlek gündemdeki fon soruşturması hakkında da konuştu. Takibin hız kesmeden sürdüğünü belirten Gürlek “ 'Fon operasyonları' olarak adlandırılan konu, yargımızın tamamen kontrolünde ve takibindedir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını, hukuklarını asla yedirtmeyiz. Haklarını yiyen varsa da sonuna kadar bunun hesabını sorarız. Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımız süreci kapsamlı bir şekilde gözlem altına almış, gerekli soruşturmaları açmış, açmaya devam etmektedir" dedi.

Bakan Gürlek’ten ‘fon soruşturması’ açıklaması: Vatandaşlarımızın haklarını yiyen varsa hesabını sorarız

"SİYASİ KAZANÇ UMANLAR ARADIKLARINI BULAMAYACAK"

Hukuk devletinin her zaman görevini yaptığının altını çizen Gürlek şöyle devam etti:

Sizlerden ricam, sosyal medyada ve yayın organlarında yer alan provokatif ve art niyetli manipülatif saldırılara kulak asmamanız, süreci yetkili kurumlarımızın açıklamalarından takip etmenizdir. Bulanık suda balık avlama hevesine kapılmış nifak merkezleri, bu işten siyasi sonuçlar ve kazanımlar çıkarabilir miyiz diye ortamlarda boy göstermeye başladılar. Kendi arsızlıklarını ve yolsuzluklarıyla ilgili yargılama süreçlerinin üzerini kapatma derdine düştüler. Bu süreçten siyasi kazanç umanlar aradıklarını bulamayacaklar.

"BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA"

Gürlek şöyle konuştu:

Vatandaşlarımızın huzuru kadar emeğinin ve birikiminin korunması da bizim sorumluluğumuzdur. Bu nedenle ekonomimizde ve finans sistemimizde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk günden bu yana süreci takip ediyor ve bizlere gereken her türlü talimatı yerinde ve zamanında veriyor.

Bakan Gürlek’ten ‘fon soruşturması’ açıklaması: Vatandaşımızın haklarını yiyen varsa hesabını sorarız

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“KİMSENİN YERİNİZE DÜŞÜNMESİNE İZİN VERMEYİN"

Gürlek, gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Karşılarına çıkan ilk bilginin doğru olup olmadığını anlamak için okumaya, araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olduğunu belirten Gürlek "Bir görüşe katılmıyorsanız neden katılmadığınızı, itiraz ediyorsanız gerekçesini bilin. Hiç kimsenin sizin yerinize düşünmesine izin vermeyin. Kendi düşüncenizi geliştirmenin başlangıcı merak etmektir. Bu fuarın en kıymetli yanı da o meraka alan açmasıdır. Burada ilgisini çeken kitapla gençlerimiz tanışacak, bir genç, okuduğu satırdan hareketle kendisine yeni bir soru soracaktır. Asıl arzumuz bu merakın fuar sona erdikten sonra da evlerde, okullarda ve kütüphanelerde devam etmesidir” dedi.

Bakan Gürlek’ten ‘fon soruşturması’ açıklaması: Vatandaşımızın haklarını yiyen varsa hesabını sorarız

Hukukun ve eğitimin değerinin en çok haksızlık karşısında gösterilen tutumla anlaşıldığını, bugün dünyaya bakıldığında bunun acı örneklerini gördüklerini aktaran Gürlek, Batı toplumlarında kitap okuma oranı ile eğitim oranının oldukça yüksek olduğunu ancak dünyayı sömürme, işgal ve zulüm konusunda Batı devletleri ve onları oluşturan kitlelerin kötü bir sınav vermekte olduklarını söyledi.

Bakan Gürlek’ten ‘fon soruşturması’ açıklaması: Vatandaşımızın haklarını yiyen varsa hesabını sorarız

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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