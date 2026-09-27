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Danimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri

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Danimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri
Başlık ResmiDanimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri

"Danimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir" soruları UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki karşılaşma öncesinde gündeme geldi. İlk maçlarından puansız ayrılan iki takım, gruptaki ilk puanlarını almak için Kopenhag'da karşı karşıya gelirken mücadelenin yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Danimarka-Galler karşılaşmasıyla devam ediyor. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken'de oynanacak mücadele, iki takımın da gruptaki sıralaması açısından önem taşıyor. Danimarka ilk maçında Norveç'e 3-2, Galler ise Portekiz'e 1-0 mağlup olurken gözler ikinci karşılaşmaya çevrildi.

DANİMARKA-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka-Galler maçı Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı takip edilebilecek. 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ikinci maç haftasında oynanacak. Danimarka ve Galler'in yanı sıra Norveç ile Portekiz'in bulunduğu grupta günün diğer karşılaşmasında Norveç-Portekiz mücadelesi yapılacak.

Danimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri
Başlık ResmiDanimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri

DANİMARKA-GALLER MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Danimarka-Galler karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus'ın dijital platformu üzerinden takip edebilecek. S Sport Plus, mobil uygulama ve internet üzerinden erişilebilen abonelikli yayın hizmeti olarak hizmet veriyor.

Danimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri
Başlık ResmiDanimarka-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri

Maçın canlı yayınını takip etmek isteyenlerin yayın saatine yakın S Sport Plus'ın güncel programını kontrol etmesi gerekiyor. UEFA'nın resmi maç sayfasında Danimarka-Galler karşılaşması 27 Eylül tarihli A Ligi 4. Grup mücadelesi olarak yer alırken Parken'in ev sahipliği yapacağı karşılaşmada iki ekip de ilk haftadaki mağlubiyetlerinin ardından sahaya çıkacak. Danimarka'nın Norveç karşısında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Galler de ilk maçında Portekiz'e 1-0 kaybetti.

Editör : İREM ÖZCAN
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