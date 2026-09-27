Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü, Gaziantep'te 2011'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaya ve Manisa'da 2015'te yol üzerinde ölü bulunan Meral Babacan'a ilişkin cinayet dosyalarının çözüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Gürlek, "Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da yıllar önce işlenen 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, adaletin hafızası olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aradan kaç yıl geçerse geçsin, kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın titiz çalışmaları sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha aydınlattık." bilgisini paylaştı.

AKSARAY’DA 19 YILLIK DOSYADA 2 TUTUKLAMA

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını bildiren Gürlek, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan saha çalışmalarıyla soruşturmanın derinleştirildiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, şöyle devam etti:

"Soruşturma kapsamında şüpheli Hava G.'nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucu Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Fadime Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor."

GAZİANTEP'TE 15 YILLIK DOSYADA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'te 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosyanın yeniden ve bütün yönleriyle incelendiğini belirten Gürlek, HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildiğini, tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkilerin birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiklerine ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulunduklarının tespit edildiğini anlatan Gürlek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

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MANİSA'DA 11 YILLIK DOSYA ARAÇ PARÇASINDAN AYDINLATILDI

Bakan Gürlek, Manisa'da 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelendiğini belirtti. Olayın yeniden canlandırıldığını, MOBESE ve PTS kayıtlarının zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucu olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yıllar sonra elde edilen bu sonuçlar, aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını, yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu."

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Aksaray-Ortaköy, Gaziantep ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarına, sahada operasyonları başarıyla icra eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığına Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne, Manisa İl Jandarma Komutanlığına ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

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Bakan Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda, adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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