Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül programı, hafta sonu planlı çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek bölgeleri öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat başta olmak üzere Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler ile kesintilerin sona ereceği saatler araştırılıyor.

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Antalya'da 27 ve 28 Eylül tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintilerinin programı yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, hangi mahallelerde elektriklerin kesileceğini ve enerjinin ne zaman yeniden verileceğini merak ediyor.

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28 EYLÜL

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Eylül

09:00-16:00 - Alaylı, Güloluk, Yeşilkaraman, Dumanlar, Gökdere, Murtuna, Solak, Yenidumanlar, Yurtpınar, Karaöz, Kayadibi, Köseler, Mandırlar, Ortaköy - Bakım çalışması

10:00-12:00 - Karaöz, Kayadibi - Yatırım / yük bölümü

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Eylül

00.30-01.30 Tosmur

01.45-02.45 Oba, Tosmur

03.00-03.30 Tosmur

03.45-04.15 Tosmur

04.30-06.30 Tosmur

06.45-07.15 Tosmur

Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül! Antalya elektrik kesintisi programı

07.30-08.00 Kestel, Tosmur

08.30-09.00 Oba, Tosmur

09.00-12.00 Mahmutlar

09.00-13.00 Cikcilli

09.00-16.00 Kahyalar, Uğrak, Yeşilöz, Gözübüyük, Güney, Soğukpınar, Burçaklar, Yenice, Beldibi, Çamlıca

09.15-09.45 Tosmur

10.00-10.30 Tosmur

Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül! Antalya elektrik kesintisi programı

10.00-14.00 Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe

10.45-11.15 Tosmur

11.30-12.00 Kestel

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Eylül

09.00-16.00 Başköy, Kızıllı, Kirişçiler, Odabaşı

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00-16.00 Bozhüyük, Büyüksöğle, Geçmen, Kocapınar, Bayındır, Gölova, Macun, Çukurelma, Özdemir, Gökpınar

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Eylül

09.00-16.00 Antalya, Finike, Merkez Turunçova İğnecilik

GÜNDOĞMUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Eylül

09.00-16.00 Çayırözü

Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül! Antalya elektrik kesintisi programı

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Eylül

08.30-15.30 Palamut

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Eylül

09.00-16.00 Milli Egemenlik, Sarılar, Çağlayan

09.00-16.00 Akdam, Akçatı, Alacami, Bademağacı, Basırlı, Burçaklar, Emişbeleni, Gözübüyük, Güney, Güzelbağ, Hacımehmetli, Karakocalı, Karamanlar, Orhan, Soğukpınar, Tophane, Türkler, Yenice, Çakallar, İncekum, Akyar, Köprülü, Ortaköy, Rasih Kaplan

10.00-16.30 Halitağalar, Kadılar, Uzunlar, Çavuşköy

Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül! Antalya elektrik kesintisi programı

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Eylül

09.00-16.00 Yenigöl

28 Eylül

09.00-16.00 Altıntaş, Güzeloba, Ermenek, Çağlayan

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Eylül

09.30-16.30 Akçapınar, Aşağıoba, Dorumlar, Gebiz, Haskızılören, Kozan, Yumaklar, Çatallar

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

27 Eylül 2026 Pazar günü Antalya'da planlı kesinti programı önceden bildirilirken gün içinde anlık kesintiler de yaşanabiliyor.

Hizmet kesintisi olan ilçeler:

08.18-11.18 Kumluca: Salur Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.

08.23-11.23 Manavgat: Evrenseki, Kalemler mahalleleri

Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.

Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül! Antalya elektrik kesintisi programı

10.06-12.06 Kumluca: Salur Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.

10.32-12.32 Alanya: Tosmur Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.

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