Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül! Antalya elektrik kesintisi programı
Antalya elektrik kesintisi 27-28 Eylül programı, hafta sonu planlı çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek bölgeleri öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat başta olmak üzere Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler ile kesintilerin sona ereceği saatler araştırılıyor.
Antalya'da 27 ve 28 Eylül tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintilerinin programı yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, hangi mahallelerde elektriklerin kesileceğini ve enerjinin ne zaman yeniden verileceğini merak ediyor.
ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28 EYLÜL
AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Eylül
09:00-16:00 - Alaylı, Güloluk, Yeşilkaraman, Dumanlar, Gökdere, Murtuna, Solak, Yenidumanlar, Yurtpınar, Karaöz, Kayadibi, Köseler, Mandırlar, Ortaköy - Bakım çalışması
10:00-12:00 - Karaöz, Kayadibi - Yatırım / yük bölümü
ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Eylül
00.30-01.30 Tosmur
01.45-02.45 Oba, Tosmur
03.00-03.30 Tosmur
03.45-04.15 Tosmur
04.30-06.30 Tosmur
06.45-07.15 Tosmur
07.30-08.00 Kestel, Tosmur
08.30-09.00 Oba, Tosmur
09.00-12.00 Mahmutlar
09.00-13.00 Cikcilli
09.00-16.00 Kahyalar, Uğrak, Yeşilöz, Gözübüyük, Güney, Soğukpınar, Burçaklar, Yenice, Beldibi, Çamlıca
09.15-09.45 Tosmur
10.00-10.30 Tosmur
10.00-14.00 Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe
10.45-11.15 Tosmur
11.30-12.00 Kestel
DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Eylül
09.00-16.00 Başköy, Kızıllı, Kirişçiler, Odabaşı
ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.00-16.00 Bozhüyük, Büyüksöğle, Geçmen, Kocapınar, Bayındır, Gölova, Macun, Çukurelma, Özdemir, Gökpınar
FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Eylül
09.00-16.00 Antalya, Finike, Merkez Turunçova İğnecilik
GÜNDOĞMUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Eylül
09.00-16.00 Çayırözü
KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Eylül
08.30-15.30 Palamut
MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Eylül
09.00-16.00 Milli Egemenlik, Sarılar, Çağlayan
09.00-16.00 Akdam, Akçatı, Alacami, Bademağacı, Basırlı, Burçaklar, Emişbeleni, Gözübüyük, Güney, Güzelbağ, Hacımehmetli, Karakocalı, Karamanlar, Orhan, Soğukpınar, Tophane, Türkler, Yenice, Çakallar, İncekum, Akyar, Köprülü, Ortaköy, Rasih Kaplan
10.00-16.30 Halitağalar, Kadılar, Uzunlar, Çavuşköy
MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Eylül
09.00-16.00 Yenigöl
28 Eylül
09.00-16.00 Altıntaş, Güzeloba, Ermenek, Çağlayan
SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Eylül
09.30-16.30 Akçapınar, Aşağıoba, Dorumlar, Gebiz, Haskızılören, Kozan, Yumaklar, Çatallar
ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
27 Eylül 2026 Pazar günü Antalya'da planlı kesinti programı önceden bildirilirken gün içinde anlık kesintiler de yaşanabiliyor.
Hizmet kesintisi olan ilçeler:
08.18-11.18 Kumluca: Salur Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.
08.23-11.23 Manavgat: Evrenseki, Kalemler mahalleleri
Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.
10.06-12.06 Kumluca: Salur Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.
10.32-12.32 Alanya: Tosmur Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülüyor.