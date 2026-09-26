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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti
Başlık ResmiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, fon işlemleriyle ilgili hakkında çıkan iddiaların sağlıklı şekilde araştırılması için bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir" diyen Kaya, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaya, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

"AFFIMI SAYIN GENEL BAŞKANIMIZDAN İSTEDİM"

Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti
Başlık ResmiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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